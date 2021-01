Gary Anderson en Gerwyn Price kijken reikhalzend uit naar de finale van het WK darts zondag in Londen. De Schot en de Welshman zien zichzelf als favoriet voor de winst, maar zijn ook beducht van de kwaliteiten van de ander.

Het wordt de eerste grote finale tussen Anderson en Price sinds die op de Grand Slam of Darts in 2018. Toen kregen ze het met elkaar aan de stok op het podium en ontving Price, die met 16-13 won, een recordboete van 21.500 Britse pond (ruim 24.200 euro) - die na een hoger beroep bijna werd gehalveerd - omdat hij onder meer provocerend vlak voor het gezicht van Anderson juichte.

"Ik zal stil zijn en hij luidruchtig, dat lijkt me duidelijk", aldus Anderson over de WK-finale. "Maar ik ga er alles aan doen om hem zo weinig mogelijk te laten juichen. Als ik dit keer win, dan zal hij weinig te vieren hebben. Maar dan zal ik wel beter moeten spelen dan tegen Dave Chisnall."

Zaterdag plaatste Anderson zich met een 6-3-zege op Chisnall voor de eindstrijd. De ervaren Schot haalde in die partij geen hoog niveau. "Ik ben zonder verwachtingen dit WK ingegaan, maar ik heb het geschopt tot de finale, dus dat is niet heel slecht. Voor mijn gevoel heb ik tot dusver over het algemeen aardig gespeeld. Ik geef er nog één keer een goede klap op", zei Anderson.

"Wel speelde ik vandaag een van mijn minste wedstrijden. Ik had het idee dat ik rond een gemiddelde van zeventig stond te gooien. Het was bijzonder wisselvallig. Maar het is geweldig dat ik bij mijn twaalfde deelname aan het WK van de PDC voor de vijfde keer in de finale sta. Als iemand dat een maand geleden tegen mij had gezegd, dan had ik hem voor gek verklaard."

'Ik weet wat ik moet doen om de finale te winnen'

Price plaatste zich zaterdag als eerste voor de finale dankzij een 6-4-zege op Stephen Bunting. De nummer drie van de wereld, die de nummer één-positie overneemt van Michael van Gerwen als hij wereldkampioen wordt, wist na afloop nog niet wie hij zou treffen in de eindstrijd, maar dat was volgens hem niet van invloed op zijn kansen.

"Het maakt me niet uit tegen wie ik speel. Zelfs als Van Gerwen en ik tegen elkaar allebei ons beste niveau halen, dan valt het waarschijnlijk toch mijn kant op. Ik heb altijd geloofd in een finaleplaats, maar ik had wel gedacht dat ik daarin tegen Van Gerwen zou spelen. Er lag veel druk op zijn schouders om zijn nummer één-positie te behouden", zei Price.

Price is na de winst tegen Bunting vol vertrouwen. Hij ontsnapte in de tweede ronde tegen Brendan Dolan en in de kwartfinales tegen Daryl Gurney nog aan uitschakeling, maar maakte in de halve finales wel een overtuigende indruk. Hij gooide onder meer liefst acht 100+-finishes en met de vijf van Bunting erbij betekende dat een recordaantal in een WK-wedstrijd.

"Ik begin steeds meer in vorm te komen en ik kan mezelf nog veel meer verbeteren. Het lukt me steeds om wat extra's te geven wanneer het nodig is en ik weet wat ik moet doen om de finale te winnen. Ik wil nu ook de wereldtitel hebben. Ik zal teleurgesteld zijn als ik verlies, omdat ik zo dichtbij ben. Ik ben er zeker van dat de beker terechtkomt waar hij hoort."

De finale begint om 20.30 uur Nederlandse tijd. Price en Anderson staan voor respectievelijk de eerste en de vijfde keer in de WK-finale. Price kan de eerste Welshman worden die de wereldtitel verovert bij de PDC. Anderson gaat bij een derde wereldtitel zijn illustere landgenoot Jocky Wilson voorbij.