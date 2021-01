Gerwyn Price kan zondag niet alleen voor het eerst wereldkampioen darts worden, maar hij neemt bij een zege in de finale tegen Gary Anderson ook de nummer één-positie op de wereldranglijst over van Michael van Gerwen. De Brabander heeft al zeven jaar de koppositie in handen.

Mocht Price van Anderson verliezen, dan blijft Van Gerwen de nummer één op de zogenoemde PDC Order of Merit, die is gebaseerd op het verdiende prijzengeld over een periode van twee jaar. De positie van de drievoudig wereldkampioen staat op het spel door zijn uitschakeling in de kwartfinales, waarin hij een pijnlijke 0-5-nederlaag tegen Dave Chisnall leed.

Van Gerwen verdedigde voorafgaand aan dit WK een voorsprong van 500.000 Britse pond (563.000 euro) op Peter Wright, de nummer twee van de wereld, en ruim 650.000 pond (732.000 euro) op Price. Wright moest minimaal hetzelfde presteren als Van Gerwen om in aanmerking te komen voor de nummer één-positie, maar hij liet zich al in de derde ronde verrassen door Gabriel Clemens.

Twee jaar geleden werd Van Gerwen wereldkampioen, waardoor hij nu veel prijzengeld verliest op de Order of Merit, terwijl Price in 2019 niet verder kwam dan de tweede ronde en veel winst boekt. Bij het veroveren van de wereldtitel verdient hij 500.000 pond. Als hij de finale verliest, dan krijgt hij 200.000 Britse pond (225.000 euro) en blijft hij de mondiale nummer drie.

Huidige stand Order of Merit 1. Michael van Gerwen (Ned) 1.494,750 pond

2. Peter Wright (Sch) 1.011,000 pond

3. Gerwyn Price (Wal) 832,500 pond

4. Michael Smith (Eng) 601,750 pond

5. Rob Cross (Eng) 536.000 pond

6. Nathan Aspinall (Eng) 532,750 pond

7. James Wade (Eng) 442,500 pond

8. Dave Chisnall (Eng) 390,750

9. Dimitri Van den Bergh (Bel) 377,750

10. Ian White (Eng) 358.500 pond

Anderson komt top tien binnen

Anderson stijgt sowieso van de dertiende naar de achtste plaats. De tweevoudig wereldkampioen passeert Glen Durrant, Ian White, Daryl Gurney, Dimitri Van den Bergh en Michael Smith. Bij het pakken van zijn derde wereldtitel klimt hij zelfs ten koste van James Wade, Chisnall, Nathan Aspinall en Rob Cross naar de vierde plaats.

Van Gerwen is al sinds 1 januari 2014 de nummer één van de wereld. De drievoudig wereldkampioen nam die positie destijds dankzij zijn eerste wereldtitel over van Phil Taylor. Hij verbeterde in oktober 2019 het record van de legendarische oud-darter, die zestien keer wereldkampioen werd, door 69 maanden op rij de ranglijst aan te voeren.

Geen uitgesproken favoriet in finale

Price kan de eerste speler uit Wales worden die wereldkampioen wordt bij de PDC. Zijn landgenoten Leighton Rees, Richie Burnett, Mark Webster en Wayne Warren werden dat al wel een keer bij de BDO. Price is de eerste Welshman die in de finale staat van het WK van de PDC.

Anderson schaart zich bij zijn derde wereldtitel in een bijzonder rijtje. De Schot komt dan op gelijke hoogte met Van Gerwen, John Lowe, John Part, Durrant en Martin Adams. Hij heeft er dan één meer dan zijn illustere landgenoot Jocky Wilson en moet alleen nog Taylor, Raymond van Barneveld en Eric Bristow (beiden vijf) voor zich dulden.

Op basis van de statistieken op dit WK is er geen uitgesproken favoriet in de finale tussen Price en Anderson. Price scoorde in de vijf voorgaande rondes een iets hoger gemiddelde (97,95 om 97,41 punten per drie pijlen) en een beter dubbelpercentage (43,85 om 39,36), maar dat mag geen naam hebben.

Verder gooide Price meer 180'ers dan Anderson (42 om 33), heeft hij de hoogste finish (170 om 161) en won hij meer legs (82 om 74). Daarentegen verloor hij wel meer legs (64 om 46) dan zijn komende tegenstander en deed hij er langer over om zich voor de finale te plaatsen (5:02.55 uur om 4:21.40 uur).

Price verzekerde zich van zijn eerste WK-finale door zeges op Jamie Lewis (3-2), Brendan Dolan (4-3), Mervyn King (4-1), Daryl Gurney (5-4) en Stephen Bunting (6-4). Anderson haalde zijn vijfde WK-finale dankzij overwinningen op Madars Razma (3-1), Mensur Suljovic (4-3), Devon Petersen (4-0), Dirk van Duijvenbode (5-1) en Chisnall (6-3).