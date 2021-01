Gerwyn Price en Gary Anderson hebben zich zaterdag voor respectievelijk de eerste en de vijfde keer geplaatst voor de finale van het WK darts in Londen. De Welshman won in de halve finales van Stephen Bunting (6-4) en de Schot versloeg Dave Chisnall (6-3).

Price had de halvefinaleplaats van vorig jaar als zijn beste resultaat op het WK. Hij verloor daarin van Peter Wright, die daarna ook de wereldtitel veroverde na een zege in de finale op Michael Van Gerwen. Price is ook de eerste Welshman die zich plaatst voor de finale van het WK van de PDC.

Door zijn finaleplaats is Price één zege verwijderd van de nummer één-positie op de wereldranglijst. De nummer drie van de wereld neemt de koppositie over van Van Gerwen als hij wereldkampioen wordt. De Brabander, die struikelde in de kwartfinales, heeft die plek al zeven jaar in handen.

Anderson, die in de kwartfinales te sterk was voor Dirk van Duijvenbode (5-1), werd in 2015 en 2016 wereldkampioen bij de PDC. De nummer dertien van de wereld, die helemaal terug is na een aantal moeizame jaren, ging in 2011 (tegen Adrian Lewis) en 2017 (tegen Van Gerwen) onderuit in de finale.

Bunting en Chisnall liepen hun eerste finaleplaats mis op het WK van de PDC. De Engelsen kwamen tot dit jaar nooit verder dan de kwartfinales. Bunting pakte in 2014 al wel eens de wereldtitel bij de BDO. Chisnall haalde in 2010 al eens de finale van het WK van de BDO. Hij vernederde in de kwartfinales Van Gerwen (5-0).

Gerwyn Price valt in de armen van Stephen Bunting na de wedstrijd. Gerwyn Price valt in de armen van Stephen Bunting na de wedstrijd. Foto: ANP

Price en Bunting verbreken record 100+-finishes

Price moest alle zeilen bijzetten om zich te ontdoen van de in bloedvorm verkerende Bunting. Hij won overtuigend de eerste set, maar kwam daarna verrassend op een 1-3-achterstand omdat Bunting scorend uitstekend was, maar zo mogelijk nog beter op de dubbels.

Vanaf de vierde set begon Bunting echter iets meer foutjes te maken en daar profiteerde Price dankbaar van. Hij kwam terug tot 3-3, maar moest vervolgens toch weer in de achtervolging omdat hij uit het niets een 2-0-voorsprong verspeelde in zevende set (3-4).

Price bleef echter gefocust en was in het vervolg de betere speler. Hij bracht de stand eerst voor de tweede keer in evenwicht (4-4) en sleepte ook de daaropvolgende twee sets binnen, waardoor hij nog altijd in de race is om geschiedenis te schrijven.

Overigens verbroken Price en Bunting ook een record. Beiden gooiden gezamenlijk liefst dertien 100+-finishes (acht voor Price en vijf voor Bunting) en dat was nog nooit eerder gebeurd in een WK-wedstrijd. Phil Taylor en Kevin Painter kwamen in de finale van het WK van 2015 tot elf 100+-finishes.

Gary Anderson en Dave Chisnall schudden elkaar de hand na de wedstrijd. Gary Anderson en Dave Chisnall schudden elkaar de hand na de wedstrijd. Foto: ANP

Chisnall kan niveau tegen Van Gerwen niet benaderen

Anderson had tegen Chisnall eigenlijk constant de controle. Chisnall speelde zonder overtuiging en slaagde er bij lange na niet in het ongelooflijk hoge niveau van tijdens zijn sensationele overwinning op Van Gerwen te benaderen, waardoor hij telkens achter de feiten aanliep.

Chisnall had steeds een kunststukje nodig om Anderson bij te kunnen houden. Na het verlies van de eerste set deed hij dat in de tweede set met onder meer een sublieme 170-finish (alweer de vierde van dit toernooi), waardoor hij de stand in evenwicht bracht (1-1), maar daarna ging het al snel mis.

Anderson liep uit naar een 3-1-voorsprong, waarna hij nog wel het geluk had dat Chisnall in de vijfde leg van de zesde set een 84-finish verprutste en het zodoende niet 3-3 werd, maar 4-2. Dat bleek ook meteen de genadeklap voor Chisnall, die vaak hoofdschuddend rondliep op het podium.

Chisnall wist de achterstand nog wel te verkleinen tot 3-4, maar spannend werd het niet. Anderson trok zes legs op rij naar zich toe en verzekerde zich zodoende van weer een WK-finale en weer een eindstrijd tegen Price, tegen wie hij in 2019 een heetgebakerde finale uitvocht op de Grand Slam of Darts.