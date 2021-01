Het WK darts in Londen is geen succes geworden voor Nederland. Voor het eerst sinds 2012 staat er geen speler uit eigen land in de halve finales van het belangrijkste toernooi van de PDC.

Michael van Gerwen en Dirk van Duijvenbode werden vrijdag beiden uitgeschakeld in de kwartfinales. Van Gerwen leed een pijnlijke 0-5-nederlaag tegen Dave Chisnall en Van Duijvenbode verloor eveneens met ruime cijfers van Gary Anderson (1-5).

De afgelopen acht jaar plaatste minimaal één Nederlander zich telkens voor de halve finales: Van Gerwen in 2013 tot en met 2015 en van 2017 tot en met 2020, Van Barneveld in 2013, 2015, 2016 en 2017 en Jelle Klaasen in 2016.

Als Van Gerwen en Van Duijvenbode wel hadden gewonnen, dan betekende dat de tweede Nederlandse halve finale in de geschiedenis van het WK (BDO meegerekend) en de eerste sinds 2017 (Van Gerwen tegen Raymond van Barneveld).

Aantal Nederlandse wereldtitels blijft tien

Door de uitschakeling van Van Gerwen en Van Duijvenbode blijft het aantal Nederlandse wereldtitels op tien staan. Van Barneveld voert de lijst aan met vijf, gevolgd door Van Gerwen (drie) en Klaasen en Christian Kist (beiden één).

De halvefinalisten op dit WK komen allemaal uit Groot-Brittannië. Engelsman Chisnall neemt het op tegen Anderson uit Schotland en Welshman Gerwyn Price staat tegenover Stephen Bunting, die net als Chisnall uit Engeland komt.

Van hen werd alleen Anderson eerder wereldkampioen (twee keer). Chisnall (hij stond al eens in de finale van het WK van de BDO), Price en Bunting strijden zaterdagavond voor hun eerste finaleplaats op het WK van de PDC.