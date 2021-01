Dave Chisnall was vrijdag door het dolle heen na zijn sensationele 5-0-zege op Michael van Gerwen in de kwartfinales van het WK darts in Londen. De Engelsman won na 27 wedstrijden eindelijk weer eens van de Brabander en mag nu serieus dromen van zijn eerste wereldtitel.

"Ik heb zes keer in de finale van een major gestaan, Phil Taylor verslagen op het WK, maar dit is mijn beste prestatie ooit. Ik heb nog nooit zo goed gespeeld. Ik ben hier ontzettend blij mee. Michael speelde niet op zijn best en daar heb ik van geprofiteerd", zei Chisnall.

Chisnall versloeg Van Gerwen in 2017 voor het laatst en deed dat vrijdag voor het eerst sinds 2013 op televisie. De nummer acht van de wereld verdiende de overwinning volledig, want hij was met name scorend veel beter dan Van Gerwen, die er geen moment aan te pas kwam.

"Toen ik met 3-0 voorkwam, dacht ik wel: poeh, wat gebeurt hier tegen de nummer één van de wereld en de man die ik al 27 duels op rij niet heb verslagen? Vroeger werden de zenuwen me weleens te veel tegen Michael, maar nu bleef ik zo gefocust. Daar ben ik trots op."

Dave Chisnall en Michael van Gerwen schudden elkaar de hand na de wedstrijd. Dave Chisnall en Michael van Gerwen schudden elkaar de hand na de wedstrijd. Foto: ANP

'Ga niet roepen dat ik wereldkampioen word'

Chisnall, die wel al een keer de finale haalde van het WK van de BDO, bereikte nooit eerder de halve finales van het WK van de PDC en wacht ook nog altijd op zijn eerste majorzege. Van de vier halvefinalisten heeft hij het hoogste toernooigemiddelde.

"Ik wil het liever dan wie dan ook, maar ik ga nu niet roepen dat ik wel even wereldkampioen word. De halve finale wordt weer een compleet andere wedstrijd. Als ik dan ook maar iets verslap, dan heb ik een probleem, dus dat moet ik zien te voorkomen", aldus de Engelsman.

"Maar als ik net zo goed speel als tegen Michael, dan heb ik wel een goede kans om wereldkampioen te worden. Ik geloof daar ook zeker in, want ik ben dit toernooi aardig constant. Maar dat geldt ook voor de anderen."

Chisnall neemt het zaterdagavond in de halve finales op tegen Gary Anderson. De andere halve eindstrijd gaat dan tussen Gerwyn Price en Stephen Bunting. Anderson is tweevoudig wereldkampioen. Price en Bunting strijden net als Chisnall voor hun eerste finaleplaats op het WK.