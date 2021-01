Michael van Gerwen baalde vrijdag ontzettend van zijn pijnlijke nederlaag tegen Dave Chisnall in de kwartfinales van het WK darts in Londen. De Brabantse nummer één van de wereld erkende dat hij niet goed genoeg was om de ontketende Engelsman te kunnen verslaan.

"Het lukte voor geen meter. Hij begon de wedstrijd meteen fantastisch en ik kon niet antwoorden. Ik kwam niet lekker in mijn spel en als hij dan zo door blijft pompen, weet je dat je het heel moeilijk krijgt. Ik kreeg uiteindelijk nog een paar hele kleine kansjes, maar hij was gewoon de betere speler", zei Van Gerwen.

Van Gerwen moest het vooral scorend afleggen tegen Chisnall, die met zijn gemiddelde bijna tien punten hoger zat dan hemzelf (107 om 98). Dat was voor Van Gerwen een hard gelag, omdat hij in de voorgaande 27 onderlinge ontmoetingen niet had verloren van Chisnall. Op televisie won de Brabander zelfs alle ontmoetingen met de Engelsman.

"Als hij op voorsprong staat en je hem zelfvertrouwen geeft, kan hij hele mooie dingen laten zien. Ik had hem al veel eerder onder druk proberen te zetten, maar ik gaf niet thuis. Het viel allemaal net niet lekker, te veel beurten zonder een triple. Dat kan je jezelf niet veroorloven en kan ik alleen maar mezelf kwalijk nemen."

Michael van Gerwen met een teleurgestelde blik tijdens de wedstrijd tegen Dave Chisnall. Michael van Gerwen met een teleurgestelde blik tijdens de wedstrijd tegen Dave Chisnall. Foto: ANP

'Hij liet me alle kanten van het bord zien'

Van Gerwen maakte eerder dit WK nog wel indruk. Zo won hij in de vierde ronde nog na een thriller van Joe Cullen, die wel twee matchdarts miste. Van Gerwen leek daarmee zijn topvorm te hebben hervonden na een moeizaam jaar waarin hij voor zijn doen weinig titels veroverde, maar tegen Chisnall moest hij toch weer een gevoelige tik incasseren.

"Het ging de afgelopen maanden best wel aardig, ik heb een paar heel mooie resultaten behaald. Dit WK begon ik ook heel goed, meer dan hoe het in de afgelopen wedstrijden ging kon ik voor mezelf niet wensen. En dan krijg je met iemand te maken die op het juiste moment zijn topvorm vindt en me alle kanten van het bord laat zien."

"Dat ik 5-0 of 5-4 verlies boeit me niet. Een nederlaag is een nederlaag. Ik kwam hier om wereldkampioen te worden en niet om eruit te liggen in de kwartfinales. Dan heb je iets niet goed gedaan. Dit moet ik goed gaan evalueren en hopelijk kom ik dan sterker terug. Dat is wel de bedoeling."

Van Gerwen moet er voor vrezen dat hij voor het eerst sinds zeven jaar zijn nummer één-positie op de wereldranglijst kwijtraakt. Gerwyn Price neemt die van hem over als hij wereldkampioen wordt. De huidige nummer drie van de wereld staat zaterdag in de halve finales tegenover Stephen Bunting. Chisnall treft in de andere halve eindstrijd Gary Anderson.