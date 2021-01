Michael van Gerwen is vrijdag uitgeschakeld in de kwartfinales van het WK darts in Londen. De Brabantse nummer één van de wereld werd afgedroogd door Dave Chisnall: 0-5.

Van Gerwen kwam er geen moment aan te pas tegen de ontketende Chisnall. Hij noteerde een aardig gemiddelde van 98 punten per drie pijlen, maar dat was wel bijna tien punten (107) lager dan de Engelsman, die achtste staat op de wereldranglijst.

Het is voor het eerst sinds 2016 (toen hij strandde in de derde ronde) dat Van Gerwen niet minimaal de halve finales haalt op het WK. Hij veroverde in 2014, 2017 en 2019 de wereldtitel en verloor in 2013 en vorig jaar de finale.

Door de nederlaag raakt Van Gerwen mogelijk ook voor het eerst sinds zeven jaar zijn nummer één-positie op de wereldranglijst kwijt. Gerwyn Price neemt die van hem over als hij wereldkampioen wordt.

Van Gerwen was de laatst overgebleven Nederlander op dit WK. Dirk van Duijvenbode ging eerder op vrijdag in zijn kwartfinalepartij met eveneens ruime cijfers onderuit tegen Anderson (1-5).

Chisnall-Anderson en Gerwyn Price-Stephen Bunting zijn zaterdagavond de halve finales. Anderson is tweevoudig wereldkampioen. Chisnall, Price en Bunting bereikten nog nooit de finale van het WK van de PDC.