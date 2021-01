Dirk van Duijvenbode wijt zijn harde nederlaag van vrijdag in de kwartfinales van het WK darts in Londen tegen Gary Anderson aan "externe factoren". De Zuid-Hollander raakte in de tweede set afgeleid door iets op het podium, maar wilde na afloop niet zeggen wat dat was.

"Ik vind dat ik dan een slechte verliezer ben. Het is iets wat er altijd is en ik kon er op dat moment niet tegen. Het was ook de reden waarom ik cruciale dubbels miste tegen Durrant en met 3-1 achter kwam. Dat is mijn gebrek. Hier leer ik van en hopelijk doe ik het de volgende keer beter, al denk ik persoonlijk dat er niet aan gewerkt kan worden", aldus Van Duijvenbode.

De nummer 43 van de wereld begon nog goed aan de wedstrijd. Hij pakte meteen de eerste set af van Anderson, maar slaagde er niet in om de voorsprong te verdubbelen omdat hij aan het einde van de tweede set in totaal vier dubbels miste. Daarna zag hij Anderson, die scorend en op de dubbels een stuk beter was, snel weglopen.

"Ik denk dat als ik er 2-0 van had gemaakt, ik ruim had gewonnen", stelt Van Duijvenbode. "Ik kreeg het maar niet uit mijn systeem. Ik probeerde mezelf nog wel op te peppen. Ik dacht: jongen, stel je niet zo aan, laat het lekker gaan. Maar dat lukte me niet. Sta je dan... De grootste wedstrijd in je leven en dan kan je zoiets niet van je afzetten en verlies je daardoor."

Dirk van Duijvenbode en Gary Anderson dollen met elkaar. Dirk van Duijvenbode en Gary Anderson dollen met elkaar. Foto: ANP

'Het echte doel was de halve finales'

Van Duijvenbode, die pas voor de tweede keer meedeed aan het WK en begin dit jaar zijn Tourkaart heroverde, kon desondanks terugkijken op een goed toernooi. Hij stuntte in de tweede ronde tegen Rob Cross en in de vierde ronde tegen Glen Durrant, waardoor hij stijgt naar een plek in de top 32 van de wereldranglijst.

"Ik heb het minimale doel gehaald, maar het echte doel was de halve finales. Ik had van tevoren een heel goed gevoel en zag mezelf van niemand buiten de top drie verliezen, maar Anderson was wel echt goed. Het zou raar zijn als ik niet tevreden ben over dit toernooi. Je mag niet klagen met een kwartfinaleplaats als nummer 43 van de wereld."

Van Duijvenbode denkt niet dat er na dit WK meer druk op zijn schouders rust. Door zijn kwartfinaleplaats hier en zijn verrassende finaleplaats bij de World Grand Prix in oktober zal het verwachtingspatroon bij buitenstaanders hoger zijn. Door zijn top 32-notering is hij in elk geval al verzekerd van kwalificatie voor het WK van volgend jaar.

"Er komt niet meer druk op me af. Iemand anders kan mij geen druk opleggen, want dat doe ik zelf al genoeg. Als andere mensen dingen van mij verwachten, kan ik dat makkelijk opzijzetten, omdat ik mezelf altijd een nog hogere druk opleg, dus dat is prima. Dat is niet lastig. Dat doe ik al mijn hele leven, dus ik ben eraan gewend."