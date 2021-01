Dirk van Duijvenbode heeft vrijdag niet voor een nieuwe stunt kunnen zorgen op het WK darts in Londen. De Zuid-Hollander moest in de kwartfinales zijn meerdere erkennen in Gary Anderson: 1-5.

Van Duijvenbode slaagde er niet in om het Anderson echt moeilijk te maken. Hij pakte nog wel de eerste set af van de Schot, maar daarna was het eenrichtingsverkeer. Van Duijvenbode zat met zijn gemiddelde bijna tien punten per drie pijlen onder dat van Anderson (94 om 101).

Ondanks de uitschakeling kan Van Duijvenbode terugkijken op een uitstekend WK. Hij stuntte in de tweede ronde tegen eenvoudig wereldkampioen Rob Cross en in de vierde ronde tegen Glen Durrant, waardoor hij zeker is van een plaats bij de beste 32 van de wereld. Hij begon het WK als de mondiale nummer 43.

Van Duijvenbode deed pas voor de tweede keer mee aan het WK. Hij strandde in 2015 meteen in de eerste ronde. Hij heroverde begin dit jaar zijn Tour-kaart bij de PDC en verraste al in oktober met een finaleplaats op de World Grand Prix, waarop hij in de kwartfinales wel te sterk was voor Anderson.

Anderson neemt het zaterdag in de halve finales op tegen de winnaar van de partij van vrijdagavond tussen Michael van Gerwen en Dave Chisnall. De nummer dertien van de wereld pakte in 2015 en 2016 de wereldtitel en kwam na zijn finaleplaats in 2017 in de jaren daarop niet verder dan de halve finales.