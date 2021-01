Stephen Bunting heeft zich vrijdag voor de halve finales van het WK darts in Londen geplaatst. De Engelsman won in de kwartfinales met 5-3 van de Pool Krysztof Ratajski.

Bunting stond nog nooit eerder in de halve finales van het WK van de PDC. Hij veroverde in 2014 al wel eens de wereldtitel bij de BDO. Daarna maakte hij de overstap naar de PDC, maar hij kwam op het belangrijkste toernooi van die dartsbond tot dit jaar niet verder dan de kwartfinales (2015).

De nummer 26 van de wereld, die in de derde ronde James Wade uitschakelde, strijdt zaterdagavond met de winnaar van de wedstrijd tussen Gerwyn Price en Daryl Gurney op vrijdagavond voor een plek in de finale. Ook de Welshman en de Noord-Ier bereikten nog nooit de eindstrijd van het WK van de PDC.

Later op vrijdag komt ook Michael van Gerwen nog in actie tegen Dave Chisnall. Dirk van Duijvenbode werd in de kwartfinales uitgeschakeld door Gary Anderson, dus Van Gerwen is de enige overgebleven Nederlander in het toernooi.

Bunting verspeelt bijna ruime voorsprong

Bunting leek een ruime zege te gaan boeken op Ratajski. Hij ging voortvarend van start en kwam zeer overtuigend op een 3-0-voorsprong. Daarna werd het toch spannend, omdat hij even verslapte en Ratajski steeds beter begon te spelen.

Na het verlies van de vierde set, bracht Bunting het verschil mede dankzij een formidabele 170-finish eerst nog wel terug tot drie sets, maar daarna kwam Ratajski terug tot 3-4 en lag het momentum overduidelijk bij hem.

Bunting was echter weer op tijd bij de les. Hij brak Ratajski in de openingsleg van de achtste set en stoomde vervolgens op overtuigende wijze door, waardoor hij uiteindelijk opgelucht kon ademhalen.