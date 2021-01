Michael van Gerwen heeft door zijn prestaties op het WK darts in Londen het gevoel dat hij na een moeilijk jaar weer echt terug is. De Brabantse nummer één van de wereld eist van zichzelf dat hij vrijdag niet verslapt in de kwartfinales tegen Dave Chisnall.

Van Gerwen kon de slaap woensdag maar moeilijk vatten. Hij speelde op die avond een van de mooiste wedstrijden uit de geschiedenis van het WK. Na een thriller versloeg hij in de vierde ronde Joe Cullen, die twee matchdarts miste waardoor Van Gerwen aan uitschakeling ontsnapte.

"Ik belde nog even met mijn vrouw en dat was een emotioneel gesprekje. Het deed veel met me om onder die omstandigheden nog te winnen. Ik ben ook maar een mens van vlees en bloed. Ze zei dat ze trots op me is vanwege het feit dat ik nooit opgeef en dat ze 'blij' is dat ze me pas volgend jaar weer ziet", aldus Van Gerwen.

De Vlijmenaar lijkt definitief afscheid te hebben genomen van een stevige vormdip. Rond de afgelopen zomer kreeg hij veel tikken te verwerken, met als dieptepunt dat hij zich voor het eerst niet plaatste voor de play-offs van de Premier League. Maar op het laatste toernooi voorafgaand aan het WK - de Players Championship Finals - veroverde hij de titel en die lijn trekt hij vooralsnog door.

"Ik heb een moeilijke tijd achter de rug, voor mezelf was het crisis, maar ik ben altijd positief gebleven en dat heeft me er doorheen geholpen. Je moet nooit in het verleden blijven hangen. In het verleden heb ik meer dan honderd toernooien gewonnen en dit jaar te veel wedstrijden verloren, maar dat telt nu allemaal niet meer. Je moet naar de toekomst kijken."

Michael van Gerwen in extase na zijn zege op Joe Cullen. Michael van Gerwen in extase na zijn zege op Joe Cullen. Foto: ANP

'De rest weet dondersgoed waartoe ik in staat ben'

Van Gerwen, die op dit WK eerder ook al imponeerde tegen Ryan Murray en Ricky Evans, heeft met 104,14 punten per drie pijlen het hoogste toernooigemiddelde van de acht kwartfinalisten. Hij heeft zelfs zijn eigen record van 106,32 punten in zicht dat hij gooide op het WK van 2017.

"Ik zie mijn wedstrijden tegen Murray, Evans en Cullen niet als een statement. Ik hoef die helemaal niet te geven, hoef mezelf niet te bewijzen. De rest weet dondersgoed waartoe ik in staat ben, dus dit zal niet als een verrassing voor hen zijn gekomen. Ik geloof erg in mezelf en dat moet je ook doen als darter."

De 31-jarige Nederlander heeft ook tegen Chisnall waarschijnlijk weer een topprestatie nodig. De nummer acht van de wereld verkeert eveneens in goede doen en maakte in de vierde ronde in een spektakelstuk indruk tegen Dimitri Van den Bergh. Wel moet Chisnall op majors vaak zijn meerdere erkennen in Van Gerwen.

Van Gerwen: "Ik moet gewoon gefocust blijven en geen fouten maken. Ik ben voor niemand bang, het interesseert me niet wat de tegenstander doet. Ik concentreer me op mijn eigen spel. Ik heb de afgelopen weken alleen maar meer zelfvertrouwen gekregen, dus ik kijk uit naar mijn volgende slachtoffer."