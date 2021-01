Dirk van Duijvenbode neemt het vrijdag in de kwartfinales van het WK darts in Londen op tegen zijn idool Gary Anderson. De Zuid-Hollander ziet kansen op de zege en is dan ook niet van plan om te veel ontzag te tonen voor de tweevoudig wereldkampioen.

"Anderson is altijd mijn held geweest. Ik begon in 2007 als vijftienjarige echt naar het darten te kijken en toen stond hij in twee finales in Nederland: de International Darts League en de World Darts Trophy. Hij behoorde toen al tot de beste darters ter wereld. Het enige minpunt aan hem is dat hij niet uit Nederland komt", zegt Van Duijvenbode.

Anderson zit niet in de beste fase van zijn carrière. De vijftigjarige Schot kampte in de afgelopen jaren veelvuldig met blessureleed en is daardoor afgezakt naar de dertiende plaats op de wereldranglijst. Hij liet op dit WK wel weer vleugjes van zijn klasse zien en won in de vierde ronde overtuigend met 4-0 van Devon Petersen.

"Ik keek vroeger veel beelden van hem. Van Gerwen is de beste speler ter wereld, misschien wel de beste ooit, maar Andersons werpstijl is zo mooi. Als hij in vorm is, dan is het zo gaaf om naar hem te kijken. Maar daar moet ik vandaag niet aan denken. Toen ik hem op de World Grand Prix versloeg, voelde het alsof ik dat niet had moeten doen omdat hij zo groot is."

Dirk van Duijvenbode juicht tijdens de wedstrijd tegen Glen Durrant. Dirk van Duijvenbode juicht tijdens de wedstrijd tegen Glen Durrant. Foto: ANP

'Denk nog steeds dat ik geen wereldkampioen kan worden'

Van Duijvenbode is aan een ijzersterk WK bezig. De nummer 43 van de wereld stuntte in de tweede ronde al tegen enkelvoudig wereldkampioen Rob Cross en deed dat in de vierde ronde ook nog eens tegen Premier League-winnaar Glen Durrant. Hij stijgt daardoor na dit toernooi naar een plek in de top 32 op de wereldranglijst.

"Maar ik denk nog steeds niet dat ik wereldkampioen kan worden. Dat is omdat ik Van Gerwen kan tegenkomen in de halve finales en ik hem veel te goed vind. Als hij niet zijn beste spel laat zien, dan weet ik dat ik van hem kan winnen, maar zijn B-game is nog beter dan mijn net geen A-game. De anderen kan ik allemaal verslaan, maar hij is zo belachelijk goed."

Van Duijvenbode beleeft sowieso een formidabel jaar. Hij heroverde in januari zijn Tourkaart bij de PDC en haalde in oktober de finale van de World Grand Prix, waarin hij verloor van Gerwyn Price. Door zijn goede prestaties op het WK stijgt hij na het toernooi naar een plek in de top 32 van de wereldranglijst.

"Een halvefinaleplaats op het WK is nog beter dan een finaleplaats op de World Grand Prix, dus er staat nog meer druk op de wedstrijd tegen Anderson. Het wordt zonder twijfel de grootste in mijn carrière. Ik heb veel vertrouwen opgedaan tegen onder anderen Cross en Durrant, dus ik ben er klaar voor."