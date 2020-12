Gary Anderson zorgde tot dusver voor het opmerkelijkste interview op dit WK darts in Londen. De tweevoudig wereldkampioen dreigde te stoppen met darts als tegenstanders steeds meer mentale spelletjes blijven spelen. Maar wordt dat meer gedaan dan andere jaren? "Zolang het binnen de regels valt is er niets aan de hand."

Anderson stoorde zich maandag vreselijk aan het gedrag van Mensur Suljovic tijdens hun ontmoeting in de derde ronde. Volgens de Schot nam de Oostenrijker bewust het verkeerde talfeltje in op het podium en vertraagde hij de boel flink tijdens de wedstrijd. Na afloop verscheen hij niet op de persconferentie, maar uitte hij wel zijn frustratie voor de camera van Sky Sports.

"Deze wedstrijd was één grote grap, echt verschrikkelijk. Als het zo verder gaat, ben ik klaar met de sport. Dan ga ik wel golfen of iets dergelijks en wens ik iedereen hier veel plezier met alles. Dit wil ik niet nog een keer meemaken. Ik denk dat bijna alle kijkers hebben weggezapt. Ik had dat in elk geval wel gedaan. Ik wil gewoon lekker darten, niets meer."

Dirk van Duijvenbode begrijpt de opmerkingen van Anderson "volledig". "Ik kan niet zeggen dat ik het met hem oneens ben. Ik vind dat je wel een paar trucjes mag uithalen, dat heb ik ook weleens gedaan, maar de grens werd in zijn wedstrijd ruim overschreden. Wat Suljovic deed is niet tegen de regels dus dan is het toegestaan, maar het is wel een beetje not done onder de spelers om dat te doen."

Michael van Gerwen wijst Anderson erop dat het darts is veranderd. "Hij vindt het niet leuk als tegenstanders extra lang doen over hun beurt of uitbundig juichen, zoals Price en ik. Daar heeft hij een hekel aan. Hij moet ook weten dat darts een volgende stap heeft gemaakt. Dat soort dingen horen er momenteel gewoon bij. Mensen mogen gewoon darten en blij zijn."

Gary Anderson kijkt bedenkelijk tijdens de wedstrijd tegen Mensur Suljovic. Gary Anderson kijkt bedenkelijk tijdens de wedstrijd tegen Mensur Suljovic. Foto: ANP

'Het is altijd al zo geweest'

Het incident tussen Anderson en Suljovic was niet het enige akkefietje op dit WK. In de eerste ronde deed Ron Meulenkamp zijn beklag over het geklik van de darts van Boris Krcmar en in de vierde ronde was Dave Chisnall niet te spreken over het vele gewandel van Dimitri Van den Bergh, die aan het einde van de partij gebruikmaakte van het langgerekte podium op een belangrijk moment.

Er staat in de reglementen van de Darts Regulation Authority, de tuchtcommissie van de PDC, geen regel dat spelers een bepaalde tijd mogen doen over hun worp. De scheidsrechter op het podium heeft wel de bevoegdheid om een speler te waarschuwen als hij het gevoel heeft dat die onsportief bezig is, maar dat gebeurt vrijwel nooit bij het tempo dat iemand hanteert.

Vincent van der Voort heeft niet het gevoel dat darts onsportiever is geworden. "Het is altijd al zo geweest. Ik ben net als Anderson een snelle speler en heel veel tegenstanders hebben al geprobeerd mij uit het tempo te halen. Geluid maken door in je broekzak met los geld te rammelen, dat soort dingen gebeurden twintig jaar geleden ook al. Het wordt alleen nu opgerakeld omdat iemand als Anderson er iets over roept."

Van Gerwen neemt de legendarische oud-darter Phil Taylor als voorbeeld. "Hij was ook een heel rustige speler, hij nam zijn tijd. Als je naar de beginjaren van de PDC kijkt, waren er niet zoveel karakters. Er wordt nu iets amicaler en uitbundiger gedaan. Zolang het binnen de regels valt en iedereen dat doet in zijn eigen worp, is er niets aan de hand. Iedereen moet dat lekker voor zichzelf weten."

Van Duijvenbode neemt het vrijdag in de kwartfinales op tegen Anderson, maar is niet van plan om expres te vertragen. "Dat zit niet in mijn spel. Ik zal best een keer iets langzamer doen, maar dat is dan omdat dat dan het beste is voor mezelf. Dat heeft dan niks met hem te maken, daar ben ik niet zo mee bezig. Ik heb ook weleens meegemaakt dat hij boos was en toen gooide hij ook alles."