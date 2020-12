Gary Anderson heeft woensdag hard uitgehaald naar de mensen die kritiek op hem hadden na zijn veelbesproken uitspraken over Mensur Suljovic. De Schot stoorde zich vreselijk aan het trage tempo van de Oostenrijker tijdens hun ontmoeting maandag in de derde ronde van het WK darts in Londen en dreigde met stoppen.

Anderson was voor de camera van Sky Sports woest op Suljovic, die volgens hem bewust het verkeerde tafeltje innam en de boel tijdens de wedstrijd flink vertraagde. "Als het zo verder gaat, ben ik klaar met de sport. Dan ga ik wel golfen of iets dergelijks en wens ik iedereen hier veel plezier met alles. Dit wil ik niet nog een keer meemaken", brieste hij.

In de studio van Sky Sports kreeg Anderson vervolgens weinig bijval van de analisten Wayne Mardle, Mark Webster (beiden oud-topdarters) en Rod Harrington (tevens directeur bij de PDC). Met name de reactie van Mardle, die het een "bijzonder zwak excuus" van Anderson noemde, schoot in het verkeerde keelgat bij de bij 'The Flying Scotsman'.

"Wat een idioot. Wayne vertelt nu aan iedereen dat een speler zijn tegenstander moet vertragen om diegene van z'n stuk te brengen. Echt geweldig om zoiets op televisie en tegen jonge kinderen te zeggen. Ik ben trots op je, Wayne", zei Anderson cynisch op zijn persconferentie na zijn 4-0-zege in de vierde ronde op Devon Petersen.

"Mardle, Harrington, Webster; ze hebben allemaal een carrière gehad. Ik heb ze ook woedend zien reageren nadat iemand iets bij ze had geflikt. Als zij tegen Suljovic hadden gespeeld, hadden ze nog veel erger gereageerd, geloof mij maar. Ze moeten voortaan eerst eens goed nadenken voordat ze wat zeggen."

Gary Anderson en Devon Petersen schudden elkaar de hand na de wedstrijd. Gary Anderson en Devon Petersen schudden elkaar de hand na de wedstrijd. Foto: ANP

'Nu ga ik door, voor een hele lange tijd'

Petersen, die het dinsdag wél opnam voor Anderson, maakte voorafgaand aan de partij nog een dolletje met de tweevoudig wereldkampioen. De Zuid-Afrikaan begeleidde hem al wijzend naar zijn tafeltje. Anderson kon er wel om lachen en complimenteerde Petersen na afloop voor diens spel.

"Kijk, dat is gewoon darts zoals het hoort. Je probeert je tegenstander te verslaan met wat je in je hand hebt, niet met trucjes. Ik weet ook wel dat er snelle en trage spelers zijn. Ik weet precies hoe elke darter gooit. Maar als ze ineens tien seconden langer over hun beurt doen, dan weet je dat er iets misgaat. Ik zie dat en dat zouden de analisten ook moeten zien."

Anderson had ook nog een boodschap voor Harrington. "Wellicht was ik er klaar mee geweest als hij niets had gezegd. Nu ga ik door, voor een hele lange tijd. Ik dacht dat ik nog één of twee jaar te gaan had, maar dat worden er meer. Als het kan, ga ik door tot mijn negentigste, gewoon om ervoor te zorgen dat zijn mond wordt gesnoerd."

In de kwartfinales neemt Anderson het op tegen Dirk van Duijvenbode, die woensdag in een thriller met 4-3 te sterk was voor Glen Durrant. Anderson kwakkelt de laatste jaren met blessureleed, waardoor hij is afgezakt naar de dertiende plaats op de wereldranglijst. Hij veroverde in 2015 en 2016 de wereldtitel.