Dirk van Duijvenbode dankt zijn nieuwe stunt op het WK darts in Londen mede aan zijn mental coach. De Zuid-Hollander maakte in de vierde ronde in een thriller een 1-3-achterstand ongedaan tegen Glen Durrant.

"Ik heb vandaag nog even gebeld met mijn mental coach. Ik voelde negatieve energie omdat ik besefte dat als ik zou verliezen ik met oud en nieuw niet thuis zou zijn. Als je nog in het toernooi zit, dan maakt dat niet uit. Hij zei: Ja, Dirk, wat heb je liever? Oud en nieuw vieren of met die beker in de hand staan? Daar kon ik niets tegenin brengen", aldus Van Duijvenbode.

'Aubergenius' leek wel op een nederlaag af te stevenen tegen Durrant. Ondanks dat hij scorend stukken beter was dan de nummer elf van de wereld en Premier League-winnaar kwam hij op een 0-2- en 1-3-achterstand in sets doordat hij veel dubbels miste en Durrant vrijwel elk foutje afstrafte.

"Het voelde niet perfect, maar ik had echt de hele wedstrijd het gevoel dat ik veel beter was dan hem. Ik keek een paar keer naar het grote scherm en zag daarop steeds dat mijn gemiddelde tien punten hoger lag. Ik dacht: hoe kan het nou 1-3 voor hem zijn? Dat breekt je wel een beetje in mentaal opzicht."

"Maar dan kom ik weer terug op mijn mental coach. Hij heeft me ook verteld dat als ik afgeleid ben, ik eraan moet denken dat ik op het podium sta om te winnen. Dat heb ik gedaan. Ik ben blijven vechten. Elke kans die ik zou krijgen, wilde ik benutten. Ik ben er dan ook het meest trots op dat ik uit geslagen positie me helemaal heb kunnen oprapen."

Dirk van Duijvenbode begrijpt niets van een misser op een dubbel. Dirk van Duijvenbode begrijpt niets van een misser op een dubbel. Foto: ANP

'Ik piste in mijn broek van de spanning'

Van Duijvenbode, die in de zesde set alweer zijn tweede 170-finish van dit WK gooide en daarmee een broodnodige break plaatste, had wel moeite om zijn zenuwen onder controle te houden. Hij moest er in de voorlaatste leg, nadat hij een bouncer kreeg op een wel erg vervelend moment, zelfs van lachen.

"Ik piste in mijn broek van de spanning. Ik stond te trillen op mijn benen. Volgens mij deed ik er een halve minuut over om de flight terug op mijn shaft te zetten. Maar ik vond het geweldig, hier leef je voor. Je moet kunnen genieten van de druk want dan kan je het ook beter handelen."

Van Duijvenbode heeft door de overwinning op Durrant zijn doel bereikt voor dit WK. Hij wilde minimaal de kwartfinales halen, maar zijn huidige vorm biedt hoop op meer. In de kwartfinales wacht vrijdag een ontmoeting met Gary Anderson, die niet in de beste fase van zijn carrière zit.

"Het zou raar zijn geweest als ik iets anders dan de kwartfinales had gezegd, omdat ik daarin ook stond in drie van de laatste vier televisietoernooien. Maar ik speelde nog altijd tegen de Premier League-kampioen. Ik geloofde vooraf niet echt in de winst en dat is denk ik de reden waarom ik zoveel dubbels miste."