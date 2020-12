Dirk van Duijvenbode heeft woensdag ook voor een stunt gezorgd in de vierde ronde van het WK darts in Londen. De Zuid-Hollandse nummer 43 van de wereld maakte in een thriller een 1-3-achterstand ongedaan tegen Glen Durrant: 4-3.

Van Duijvenbode leek de nummer twaalf van de wereld en Premier League-winnaar te laten ontsnappen. Hij was scorend beter dan Durrant (gemiddelde van 96 om 90 punten per drie pijlen), maar hij liet het aanvankelijk liggen op de dubbels. Uiteindelijk redde hij het in de laatste leg van de zevende set.

'Aubergenius' is bezig aan een sterk WK. Hij schakelde in de tweede ronde de mondiale nummer vijf en oud-wereldkampioen Rob Cross uit. Het is pas zijn tweede deelname op het WK. In 2015 strandde hij in de eerste ronde. Hij is een van de revelaties van dit jaar door zijn finaleplaats op de World Grand Prix.

Van Duijvenbode neemt het in de kwartfinales op tegen Gary Anderson. De nummer dertien van de wereld en tweevoudig wereldkampioen was eerder op woensdag met 4-0 veel te sterk voor Devon Petersen.

Van Duijvenbode drie keer op rij gebroken

Van Duijvenbode begon matig aan de wedstrijd tegen Durrant. Hij liet zich drie keer op rij breken. Daardoor leverde hij al meteen de eerste set in die hij zelf was gestart en ook de tweede set was een prooi voor Durrant omdat hij bij 2-2 vier dubbels miste, nadat hij bij 1-1 al twee dubbels niet had geraakt.

De 0-2-achterstand was een mentale tik voor Van Duijvenbode, omdat hij vrijwel constant tien punten boven het gemiddelde van Durrant zat. Zijn dubbelpercentage liet met nog geen 20 echter zwaar te wensen over, terwijl zijn tegenstander geen fout maakte op de belangrijke momenten.

Van Duijvenbode leek helemaal verslagen toen hij na de winst van de derde set, waarin hij een break in de openingsleg wegpoetste, ook nog eens op een 1-3-achterstand kwam in sets, omdat hij dit keer zelf een break in de eerste leg met een 129-finish niet kon verzilveren.

Vanaf dat moment liet Van Duijvenbode echter zijn beste spel zien. Hij won de vijfde set met finishes van 106, 113 en 92 en sleepte ook de zesde set binnen dankzij een break bij 1-1 met een formidabele 170-finish, alweer zijn tweede 'Big Fish' op dit WK.

In de zevende set had Van Duijvenbode het voordeel dat hij die mocht beginnen. Hij miste in de openingsleg toch weer twee dubbels, waardoor Durrant kon breken, maar hij brak gelijk terug. Bij 2-2 stelde hij tot zijn grote blijdschap de zege veilig, omdat Durrant 100 niet wist uit te gooien.

Chisnall volgende opponent Van Gerwen

Dave Chisnall is de tegenstander van Van Gerwen in de kwartfinales. De nummer acht van de wereld rekende woensdagavond in een spektakelstuk met 4-2 af met Dimitri Van den Bergh. Beide spelers zaten bijna de hele wedstrijd op een gemiddelde van ruim boven de 105.

Gerwyn Price plaatste zich eveneens voor de kwartfinales. De nummer drie van de wereld, die de nummer één-positie op de wereldranglijst overneemt van Van Gerwen als hij wereldkampioen wordt, rekende op overtuigende wijze met 4-1 af met Mervyn King.

Donderdag op Oudjaarsdag wordt er zoals gebruikelijk niet gedart op het WK. Het toernooi gaat vrijdag verder met de kwartfinales, gevolgd door de halve finales op zaterdag en de finale op zondag.