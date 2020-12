Dirk van Duijvenbode heeft woensdag ook voor een stunt gezorgd in de vierde ronde van het WK darts in Londen. De Zuid-Hollandse nummer 43 van de wereld maakte in een thriller een 1-3-achterstand ongedaan tegen Glen Durrant: 4-3.

Van Duijvenbode leek aanvankelijk de nummer twaalf van de wereld en winnaar van de Premier League te laten ontsnappen. Hij was scorend stukken beter dan Durrant (gemiddelde van 98 om 90 punten per drie pijlen), maar hij liet het lange tijd liggen op de dubbels. Uiteindelijk redde hij het in de beslissende leg van de zevende set.

'Aubergenius' is bezig aan een ijzersterk toernooi. Hij schakelde in de tweede ronde al de mondiale nummer vijf en oud-wereldkampioen Rob Cross uit. Het is pas zijn tweede deelname op het WK. In 2015 strandde hij in de eerste ronde. Hij is een van de revelaties van dit jaar door zijn finaleplaats op de World Grand Prix.

Van Duijvenbode neemt het in de kwartfinales op tegen Gary Anderson. De nummer dertien van de wereld en tweevoudig wereldkampioen was eerder op woensdag met 4-0 veel te sterk voor Devon Petersen.

Donderdag op oudjaarsdag wordt er zoals gebruikelijk niet gedart op het WK. Het toernooi gaat vrijdag verder met de kwartfinales, gevolgd door de halve finales op zaterdag en de finale op zondag.