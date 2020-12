Vincent van der Voort heeft door alle coronamaatregelen weinig plezier beleefd aan het WK darts in Londen. De Noord-Hollander verloor woensdag in de vierde ronde van Daryl Gurney (2-4) en hoopt zo snel mogelijk naar huis te kunnen.

"Dit was het waardelooste WK dat ik ooit heb gespeeld. Ik ben een paar keer in de eerste ronde uitgeschakeld, maar dit sloeg alles. Geen publiek, je zit alleen maar in je hotelkamer... Ik weet in welke tijd we leven. Ik hoop alleen maar dat het volgend jaar niet hetzelfde is, maar ik ben bang van wel", zei Van der Voort.

De nummer 27 van de wereld beleefde in sportief opzicht geen slecht toernooi. Hij verraste in de derde ronde de nummer zes van de wereld Nathan Aspinall, maar kwam tegen de mondiale nummer elf Gurney tekort om zijn beste prestatie op het WK te evenaren. In 2011 en 2015 bereikte hij wel de kwartfinales.

"Deze nederlaag was heel erg onnodig. Ik had moeten winnen, maar had telt niet. Daryl heeft verdiend gewonnen. Hij heeft wel zijn ding gedaan en ik niet. Er zat helemaal geen continuïteit in mijn spel, elke keer was het afwachten wat er zou gaan gebeuren. Uiteindelijk was het gewoon niets."

Vincent van der Voort feliciteert Daryl Gurney met de zege. Vincent van der Voort feliciteert Daryl Gurney met de zege. Foto: ANP

'Elke minuut hier langer is verloren tijd'

Van der Voort weet het verlies vooral aan zijn matige begin. Hij leverde de eerste set die hij zelf was gestart in doordat hij in de openingsleg en de daaropvolgende leg tot twee keer toe twee dubbels miste en liep vervolgens eigenlijk alleen maar achter de feiten aan.

"In de eerste set miste ik zoveel dubbels. Dan wordt het lastig, zeker tegen iemand die in principe beter is dan ik. Ik kwam nog redelijk terug, maar mijn eerste pijl viel geen moment goed", aldus 'The Dutch Destroyer', die uit frustratie een keer tegen het bord sloeg.

"Ik was zeker geïrriteerd. Het is geen geheim dat die borden verschrikkelijk zijn. Maar dat is geen excuus, ik heb helemaal geen excuus. Ik heb het zelf laten liggen. Dit had simpelweg veel beter gemoeten."

Van der Voort, die voor de wedstrijd liet weten dat hij na de overwinning op Aspinall niet zo blij was omdat hij de afgelopen week last had van heimwee, ondergaat later op woensdag nog een coronatest.

"Ik hoop dat ik morgen de uitslag krijg, want anders ben ik er echt ziek van. Elke minuut dat ik hier langer ben, is verloren tijd. Een WK van niks. Er was niet veel aan, zeker als je niet lekker staat te spelen."