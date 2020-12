Vincent van der Voort is er woensdag niet in geslaagd om zich voor de derde keer in zijn carrière te plaatsen voor de kwartfinales van het WK darts. De Noord-Hollandse nummer 27 van de wereld verloor in de vierde ronde met 2-4 van Daryl Gurney.

Van der Voort liet te veel kansen liggen om aanspraak te kunnen maken op de zege tegen de nummer elf van de wereld, die in de derde set bijna een negendarter gooide. Hij miste in de eerste twee sets veel dubbels en was daarna in scorend opzicht niet goed genoeg.

In 2011 en 2015 haalde Van der Voort, die in de derde ronde verraste met een zege op de mondiale nummer zes Nathan Aspinall, wel de kwartfinales en dat is nog altijd zijn beste prestatie ooit op het WK. In de afgelopen vijf jaar kwam hij niet voorbij de derde ronde.

Michael van Gerwen is tot dusver de enige Nederlander in de kwartfinales. De nummer één van de wereld won dinsdag in een thriller van Joe Cullen (4-3). Danny Noppert verloor van Dave Chisnall (2-4). Dirk van Duijvenbode komt woensdagavond nog in actie tegen Glen Durrant.

De als 26e geplaatste Engelsman Stephen Bunting rekende in een spannende wedstrijd af met zijn landgenoot Ryan Searle. De beslissing viel pas in de laatste leg van de laatste set: 4-3. Bunting treft de Pool Krzysztof Ratajski in de kwartfinales. Met Devon Petersen-Gary Anderson staat er woensdagmiddag nog één partij op het programma.

Vincent van der Voort loopt teleurgesteld terug na een beurt. Vincent van der Voort loopt teleurgesteld terug na een beurt. Foto: ANP

Van der Voort verzuimt afstand te nemen

Van der Voort had al meteen afstand moeten nemen van de constanter opererende Gurney. Hij miste in de openingsleg (125-finish van Gurney) en de daaropvolgende leg echter tot twee keer toe twee dubbels, waardoor hij direct zijn eigen set moest inleveren.

'The Dutch Destroyer' trok de stand recht in de tweede set, maar dat ging niet van harte. Hij brak Gurney bij 1-1 met een knappe 111-finish, maar speelde daarna een matige leg en had geluk dat Gurney in de vijfde leg twee dubbels miste voor een 2-0-voorsprong.

Dat gaf Van der Voort niet een dusdanige boost dat hij door kon drukken. Hij werd in de openingsleg van de derde set gebroken door een bijna-negendarter van Gurney (hij miste dubbel 12) en ook bij 1-2 in de vierde set door een 120-finish, waardoor hij opeens tegen een 1-3-achterstand aankeek.

Van der Voort bracht de spanning nog wel even terug door de vijfde set overtuigend met 3-0 binnen te slepen, maar in de zesde set miste hij bij 1-1 en 2-2 een dubbel (in de vijfde leg op de bull), waarna Gurney uiteindelijk wel toesloeg met zijn zevende matchdart.

Op Oudjaarsdag wordt er zoals gebruikelijk niet gedart op het WK. Het toernooi gaat vrijdag verder met de kwartfinales, gevolgd door de halve finales op zaterdag en de finale op zondag.