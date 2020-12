Vincent van der Voort is er woensdag niet in geslaagd om zich voor de derde keer in zijn carrière te plaatsen voor de kwartfinales van het WK darts. De Noord-Hollander verloor in de vierde ronde met 2-4 van Daryl Gurney.

Van der Voort liet te veel kansen liggen om aanspraak te kunnen maken op de zege tegen de nummer elf van de wereld, die in de derde set bijna een negendarter gooide. Hij miste in de eerste twee sets veel dubbels en was daarna over het algemeen in scorend opzicht niet goed genoeg.

In 2011 en 2015 haalde Van der Voort, die in de derde ronde verraste tegen de mondiale nummer zes Nathan Aspinall, wel de kwartfinales en dat is nog altijd zijn beste prestatie ooit op het WK. In de afgelopen vijf jaar kwam hij niet voorbij de derde ronde.

Michael van Gerwen is tot dusver de enige Nederlander in de kwartfinales. De nummer één van de wereld won dinsdag in een thriller van Joe Cullen (4-3). Danny Noppert verloor van Dave Chisnall (2-4). Dirk van Duijvenbode komt woensdagavond nog in actie tegen Glen Durrant.

Later op woensdagmiddag staan Stephen Bunting-Ryan Searle en Devon Petersen-Gary Anderson op het programma. 's Avonds worden naast Van Duijvenbode-Durrant ook nog Gerwyn Price-Mervyn King en Dave Chisnall-Dimitri Van den Bergh afgewerkt.

Donderdag op Oudjaarsdag wordt er zoals gebruikelijk niet gedart op het WK. Het toernooi gaat vrijdag verder met de kwartfinales, gevolgd door de halve finales op zaterdag en de finale op zondag.