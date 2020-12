De rentree van Raymond van Barneveld als professioneel darter is met een maand verschoven. De Q School, waar de 53-jarige Hagenaar een Tourkaart voor de PDC moet verdienen, is verplaatst van januari naar februari.

De Europese Q School - voor alle darters die niet uit het Verenigd Koninkrijk en Ierland komen - zal nu van 7 tot en met 16 februari plaatsvinden in een hotel in het Duitse Niedernhausen, vlak bij Frankfurt. Tegelijkertijd is er ook een Britse Q School in het Engelse Milton Keynes.

Bij de kwalificatietoernooien kan iedereen die zestien jaar of ouder is en 450 pond (omgerekend zo'n 500 euro) betaalt, meedingen naar een Tourkaart. Die is twee jaar geldig en geeft recht op deelname aan Players Championship-toernooien en de kwalificaties voor de majors.

Het veroveren van een Tourkaart is stap één voor Van Barneveld in zijn poging om terug te keren aan de top. De vijfvoudig wereldkampioen nam een jaar geleden afscheid van het darts, maar kondigde in september een comeback aan.

Het is nog niet bekend hoeveel Tourkaarten er in februari te verdienen zijn in Duitsland. Dat aantal wordt na het WK naar buiten gebracht.