Joe Cullen zat er dinsdag helemaal doorheen na zijn nipte nederlaag tegen Michael van Gerwen in de vierde ronde van het WK darts in Londen. De Engelsman speelde de wedstrijd van zijn leven, maar verzuimde te stunten door twee gemiste matchdarts.

Cullen sloeg na de zinderende partij de handen voor zijn gezicht. Hij kon het niet opbrengen om een interview te geven, maar plaatste vlak na het verlies wel een bericht op Twitter.

"Ik weet niet echt wat ik moet voelen na zo'n avond. Ik ben nog nooit zo teleurgesteld geweest na een nederlaag", schreef Cullen, die de boodschap afsloot met een snikkende emoticon.

"Ik weet zeker dat ik hier ergens in de komende twee weken de positieve dingen uit haal, maar op dit moment ben ik leeg. Credits voor Michael voor het blijven vechten als een echte kampioen. Ik kan niet wachten om thuis te zijn."

Cullen leek lange tijd op weg naar de zege, maar hij verspeelde uiteindelijk een 3-1-voorsprong doordat hij niet bestand was tegen de druk in de beslissende vijfde leg van de zevende set.

De nummer zestien van de wereld brak met negentien 180'ers nog wel het record van meeste maximale scores in een best-of-seven-wedstrijd. Het was voor het eerst dat Cullen in de vierde ronde van het WK stond.