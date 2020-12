Michael van Gerwen was dinsdag ontzettend blij maar ook erg opgelucht na zijn spectaculaire zege op Joe Cullen (4-3) in de vierde ronde van het WK darts in Londen. De Brabantse nummer één van de wereld kwam knap terug van een 1-3-achterstand, maar had wel het geluk dat de Engelsman twee matchdarts miste.

"Dit was een van mijn zwaarste wedstrijden ooit op het WK, maar dit is ook de reden waarom ik dart. Dit zijn de wedstrijden waar je zelfvertrouwen van krijgt en waar je een sterkere speler van wordt. Dat ik deze wedstrijd uit het vuur heb weten te slepen, doet heel veel met me", zei een glunderende Van Gerwen.

'Mighty Mike' ondervond veel meer problemen met Cullen dan van tevoren werd verwacht. De nummer zestien van de wereld speelde de wedstrijd van zijn leven. Hij brak met negentien 180'ers het record van de meeste maximale scores in een best-of-seven-duel, maar kon dat niet bekronen met een stunt, omdat hij in de beslissende leg van de zevende set bezweek onder de druk.

"Als Cullen in een flow zit, dan is hij een fantastische speler en kan hij heel gevaarlijk zijn, maar ik weet ook dat als je hem onder druk blijft zetten, hij opeens ook veel kan missen. Kijk naar de Grand Slam of Darts. Hij had in de laatste groepswedstrijd tegen mij nog één leg nodig om door te gaan, maar raakte uit het niets niks meer. Ik onthou dat soort dingen."

"Maar eerlijk is eerlijk, ik mag niet klagen. Als hij een van zijn matchdarts wel in de bull had gemikt, dan had hij gewoon verdiend gewonnen. Ik speelde oké, maar zeker niet grandioos. Ik liet te veel kansen liggen in de eerste, derde en vierde set. Dat mag niet gebeuren, dus dat neem ik mezelf kwalijk. Aan de andere kant maakte het de wedstrijd ook wel weer mooi."

Michael van Gerwen schreeuwt het uit na zijn zege op Joe Cullen. Michael van Gerwen schreeuwt het uit na zijn zege op Joe Cullen. Foto: PDC/Lawrence Lustig

'Dit is verschrikkelijk voor Cullen'

Van Gerwen, die het in de kwartfinales opneemt tegen Dimitri Van den Bergh of Dave Chisnall, had ook wel te doen met Cullen, die na afloop ontroostbaar was. Hij kon het niet opbrengen om een interview te geven en vertrok meteen teleurgesteld richting het spelershotel.

"Dit is verschrikkelijk voor hem, maar ik heb ook zo vaak in die positie gezeten en je komt er echt sterker uit. Dit was een van zijn beste wedstrijden ooit op televisie. De 180'ers vlogen er zo makkelijk in, ik werd er gek van. Ik wens hem het allerbeste, want hij is een geweldige gast."

Van Gerwen maakte ook al indruk in de eerste twee rondes tegen achtereenvolgens Ryan Murray (3-1) en Ricky Evans (4-0). Ook toen gaf hij eveneens met een 100+-gemiddelde een signaal af richting de concurrentie dat hij na een moeizaam jaar weer helemaal terug is.

"Ik werk er heel hard voor om dit te bewerkstelligen, dat onderschatten de mensen nog weleens. Maar ik heb nog een lange weg te gaan. Ik zit pas in de kwartfinales, ik heb nog niks gewonnen. Ik zal nog drie keer goed moeten spelen om mijn doel te bereiken."