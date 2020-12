Michael van Gerwen is dinsdag ontsnapt aan uitschakeling in de vierde ronde van het WK darts in Londen. De Brabantse nummer één van de wereld kwam in een spektakelstuk terug van een 1-3-achterstand tegen Joe Cullen (4-3), die twee matchdarts miste.

Van Gerwen plaatste in de beslissende vijfde leg van de zevende set de break die hij nodig had om uitschakeling te voorkomen. Hij zag Cullen bezwijken onder de zenuwen en maakte zelf geen fout op de dubbels, waarna er veel ontlading volgde.

Lang zag het er niet naar uit dat Van Gerwen de kwartfinales zou halen, want Cullen gooide de partij van zijn leven. De nummer zestien van de wereld noteerde hoge scores en was scherp op zijn dubbels, waarmee hij de Nederlander tot het uiterste dwong.

In de kwartfinales neemt Van Gerwen het op tegen de winnaar van de partij tussen Dimitri Van den Bergh en Dave Chisnall. Chisnall was eerder op dinsdag na een 0-2-achterstand met 4-2 te sterk voor Danny Noppert.

Vincent van der Voort en Dirk van Duijvenbode kunnen woensdag ook nog de kwartfinales bereiken. Van der Voort stuit 's middags op Daryl Gurney en Van Duijvenbode treft 's avonds Glen Durrant.

Michael van Gerwen had lange tijd weinig reden tot lachen tegen Joe Cullen. (Foto: ANP)