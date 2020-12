Michael van Gerwen is dinsdag ontsnapt aan uitschakeling in de vierde ronde van het WK darts in Londen. De Brabantse nummer één van de wereld kwam in een spektakelstuk terug van een 1-3-achterstand tegen Joe Cullen (4-3), die twee matchdarts miste.

Van Gerwen plaatste in de beslissende vijfde leg van de zevende set de break die hij nodig had om uitschakeling te voorkomen. Hij zag Cullen bezwijken onder de zenuwen en maakte zelf geen fout op de dubbels, waarna er veel ontlading volgde.

Lang zag het er naar uit dat Van Gerwen, die aast op zijn vierde wereldtitel, voor het eerst sinds 2016 niet voorbij de vierde ronde zou komen, want Cullen speelde de partij van zijn leven. Hij verbrak met negentien het record van 180'ers in een best of 7.

In de kwartfinales neemt Van Gerwen het op tegen de winnaar van de partij tussen Dimitri Van den Bergh en Dave Chisnall. Chisnall was eerder op dinsdag na een 0-2-achterstand met 4-2 te sterk voor Danny Noppert.

Vincent van der Voort en Dirk van Duijvenbode kunnen woensdag ook nog de kwartfinales bereiken. Van der Voort stuit 's middags op Daryl Gurney en Van Duijvenbode treft 's avonds Glen Durrant.

Michael van Gerwen troost een teleurgestelde Joe Cullen. Michael van Gerwen troost een teleurgestelde Joe Cullen. Foto: ANP

Van Gerwen begint stroef aan wedstrijd

Van Gerwen begon stroef aan de wedstrijd. Hij brak Cullen weliswaar meteen in de openingsleg, maar kon die break niet verzilveren doordat hij drie dubbels miste. Hij kreeg bij 2-2 nog wel twee setdarts, maar liet ook die liggen, waarna Cullen wel toesloeg bij zijn tiende setdart.

Daarna kwam Van Gerwen er beter in, al bleef hij het scorend afleggen tegen Cullen. Hij had het geluk dat die in de eerste én de vijfde leg van de tweede set één dubbel miste, waarna hij ondanks een startende score van 24 in de laatste leg de stand in sets 'gewoon' in evenwicht bracht (1-1).

Van Gerwen deed vervolgens aanvankelijk weinig fout, maar de problemen werden opeens wel gigantisch groot doordat Cullen zijn eigen derde set behield en de vierde set afpakte van Van Gerwen, die bij 2-2 drie dubbels miste en plotseling tegen een 1-3-achterstand aankeek.

Vanaf dat moment verslapte Cullen ietsje en daar maakte Van Gerwen goed gebruik van. Hij won overtuigend de vierde set (Cullen miste bij 2-1 nog wel twee dubbels) en sleepte er vervolgens een zevende set uit nadat Cullen bij 2-2 zijn eerste matchdart op de bull miste.

Daarin lag het voordeel bij Cullen omdat die de set mocht beginnen en Van Gerwen daardoor moest breken. Dat lukte hem bijna bij 1-1 met een 120-finish, maar in de vijfde leg gebeurde dat alsnog omdat hij met meteen een 180'er de druk opvoerde bij Cullen, die daar niet tegen bestand was.