Danny Noppert baalt van wat hij heeft laten zien op dit WK darts in Londen. De Fries worstelde zich in de tweede ronde langs Cameron Carolissen en gaf dinsdag in de derde ronde een 2-0-voorsprong weg tegen Dave Chisnall (2-4).

"Dit toernooi is voor mij een rollercoaster geweest. Van blijdschap na de eerste wedstrijd naar teleurstelling na vandaag. Ik vind het jammer dat ik deze niet naar me heb toegetrokken. Bij een 2-0-voorsprong valt er meer uit te halen", zei Noppert.

Noppert haalde op dit WK bij lange na niet zijn gebruikelijke niveau. Hij noteerde tegen Carolissen een gemiddelde van slechts 80 punten per drie pijlen en deed het tegen Chisnall maar iets beter met 88 punten.

"Ik wil tegen het Nederlandse publiek zeggen dat jullie nog veel van mij zullen horen. Dit was niet des Danny Nopperts", verzuchtte hij, waarna hij leek te vechten tegen de tranen.

Danny Noppert in actie tijdens zijn partij tegen Dave Chisnall. Foto: ANP

'Hier eindigt het voor mij'

Noppert had geen verklaring voor zijn terugval tegen Chisnall. Hij begon uitstekend door mede dankzij twee opeenvolgende 120-finishes de eerste zes legs te pakken en daarmee de eerste twee sets, maar daarna trok hij nog maar twee legs naar zich toe.

"Ik weet niet wat er gebeurde. Hij ging beter spelen en ikzelf slechter. Dat is het verhaal van de wedstrijd. Ik kon het niet meer vinden. Dat is zonde. Hier eindigt het voor mij."

Noppert bereikte nog nooit de vierde ronde op het WK van de PDC. De nummer 25 van de wereld, die in 2017 in de finale stond van het WK van de BDO, werd vorig jaar ook uitgeschakeld in de derde ronde en strandde het jaar daarvoor in de tweede ronde.