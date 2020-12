Danny Noppert is er dinsdag niet in geslaagd om zich als vierde Nederlander te plaatsen voor de vierde ronde van het WK darts in Londen. De Fries verspeelde in de derde ronde een 2-0-voorsprong tegen Dave Chisnall (2-4).

Noppert begon uitstekend aan de wedstrijd. Hij haalde niet eens zo'n hoog gemiddelde, maar finishte wel zeer goed. Mede doordat hij twee keer op rij 120 uitgooide pakte hij de eerste zes legs en won daarmee de eerste twee sets.

Daarna ging Nopperts scorend vermogen achteruit en kreeg hij weinig kansen op de dubbel omdat Chisnall juist steeds beter ging spelen. De Engelsman trok zes van de daaropvolgende zeven legs naar zich toe en bracht de stand in sets in evenwicht (2-2).

Noppert kende in de vijfde set een kleine opleving met een fraaie 160-finish bij 1-1, maar daar bleef het verder bij. De laatste vijf legs gingen allemaal naar Chisnall, die gezien het gemiddelde van beiden (99 om 88) ook de meeste aanspraak maakte op de zege.

Noppert nog nooit in vierde ronde

Noppert bereikte nog nooit de vierde ronde op het WK van de PDC. De nummer 25 van de wereld, die in 2017 in de finale stond van het WK van de BDO, werd vorig jaar ook uitgeschakeld in de derde ronde en strandde het jaar daarvoor in de tweede ronde.

Chisnall neemt het woensdag in de vierde ronde op tegen Dimitri Van den Bergh. De winnaar van die partij stuit in de kwartfinales mogelijk op Michael van Gerwen, die later op dinsdag in de vierde ronde in actie komt tegen Joe Cullen.

Van Gerwen, Vincent van der Voort en Dirk van Duijvenbode zijn de overgebleven Nederlanders. Van der Voort (tegen Daryl Gurney) en Van Duijvenbode (tegen Glen Durrant) spelen woensdag. Dinsdag is er ook nog het duel tussen Gabriel Clemens en Krzysztof Ratajski.