Glen Durrant kijkt uit naar de clash tegen Dirk van Duijvenbode woensdag in de vierde ronde van het WK darts. De nummer twaalf van de wereld wil in Londen bewijzen dat hij bij de favorieten voor de wereldtitel hoort.

Durrant was verbaasd toen hij begin deze maand thuis voor de televisie zat en Sky Sports de weddenschappen voor dit WK bekendmaakte. Zijn quotering was 28/1 (bij 1 pond inzet krijg je 28 pond terug bij een wereldtitel voor Durrant) en dat vond hij ietwat aan de lage kant.

"Nadat ik van Diogo Portela had gewonnen in de tweede ronde liet Sky de nieuwe quoteringen van toernooisponsor William Hill zien. Ik dacht: oh god, welke foto gaan ze dit keer van mij gebruiken? Maar ik stond er niet eens tussen", zei Durrant na zijn zege van maandag in de derde ronde op Danny Baggish.

"De mensen geloven niet meer in mij, maar ik geloof wel in mezelf. Door dit alles is er een hevig vuurtje in me gaan branden. Ik hou ervan om onder de radar te zijn, want ik wil een punt maken."

'Niemand is in me geïnteresseerd dit jaar'

Het is op zich niet zo vreemd dat Durrant niet beschouwd wordt als een grote kanshebber op de wereldtitel. Hij raakte in oktober besmet met het coronavirus en ondervond veel last van de gevolgen daarvan. Mede daardoor werd hij snel uitgeschakeld op de laatste paar majors voorafgaand aan het WK.

"Niemand is geïnteresseerd in me dit jaar. Ik speelde op dezelfde avond als Lisa Ashton. Zij had zeven interviews en ik eentje. Vorig jaar had ik er zeven of acht. Toen zeiden ze: Durrant is de outsider, hij heeft een fantastisch jaar. Nou, het is pas twee maanden geleden dat ik de Premier League won. Ik ben de vergeten man."

Durrant, die 2017, 2018 en 2019 wereldkampioen werd bij de BDO, is pas bezig aan zijn tweede jaar bij de PDC. Hij veroverde vorig jaar januari op het nippertje een Tourkaart, maar presteerde vrijwel meteen goed, met als hoogtepunt de winst van de Premier League in oktober.

"Tegen Baggish speelde ik gelukkig al een stuk beter dan tegen Portela. Dat geeft me extra vertrouwen voor de wedstrijd tegen Van Duijvenbode. Ik was dat een beetje kwijtgeraakt de afgelopen maanden, maar ik voel me nu weer fit en sterk. Ik ben terug."