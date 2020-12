James Wade heeft dinsdag in de derde ronde van het WK darts historie geschreven door een negendarter te gooien. De Engelsman is pas de zevende speler die daarin slaagt op het prestigieuze toernooi van de PDC in Londen, maar hij werd wel verrassend uitgeschakeld door Stephen Bunting.

De 37-jarige Wade noteerde de negendarter in de tweede leg van de vijfde set. Na twee keer 180 te hebben gegooid, bezegelde 'The Machine' zijn historische prestatie in het Alexandra Palace met triple 20, triple 19 en dubbel 12.

Het is voor het eerst sinds januari 2016 dat er op het WK een negendarter wordt gegooid. Gary Anderson had destijds in zijn halve finale tegen Jelle Klaasen eveneens aan negen pijlen genoeg om de leg te winnen.

Ook Raymond van Barneveld (twee), Adrian Lewis (twee), Michael van Gerwen, Dean Winstanley, Terry Jenkins en Kyle Anderson wisten in het verleden op het WK van de PDC een negendarter te noteren.

De 'perfecte leg' van Wade kwam als een verrassing, want hij speelde beneden zijn niveau tegen Bunting. De nummer zeven van de wereld noteerde een teleurstellend gemiddelde van 86,43 en ging mede daardoor met 2-4 ten onder.

De 35-jarige Bunting, die in 2015 tot de kwartfinales reikte op het WK, wacht in de vierde ronde een krachtmeting met de Engelsman Ryan Searle.