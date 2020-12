Gary Anderson heeft zich maandag vreselijk gestoord aan het trage tempo van Mensur Suljovic tijdens hun ontmoeting in de derde ronde van het WK darts in Londen. De vijftigjarige Schot dreigt te stoppen als dit als normaal wordt gezien in de sport.

Anderson won weliswaar na een 2-3-achterstand met 4-3 van Suljovic door zes legs op een rij te pakken, maar dat zorgde niet voor een glimlach op zijn gezicht. Hij verscheen niet op de persconferentie, maar deed wel zijn beklag voor de camera van Sky Sports.

"Deze wedstrijd was één grote grap, echt verschrikkelijk. Iedereen vraagt aan mij waarom ik de laatste tijd minder plezier beleef aan het spelletje. Nou, dit is dus een van de redenen", zei Anderson.

Voor Anderson begon de ergernis al voor de partij. Hij was verbolgen dat Suljovic tijdens de eerste set het tafeltje innam dat aan Anderson was toegewezen en slaagde er maar niet in om dat in de openingsfase van zich af te zetten.

"Vlak voordat we het podium op moesten, werd ons nog medegedeeld wie welk tafeltje heeft. Mensur bleef daar ook maar staan, waardoor ik helemaal een andere looproute moest nemen om bij het andere tafeltje te komen. Ik was helemaal van het padje af na de eerste set."

Gary Anderson kijkt gefrustreerd voor zich uit tijdens zijn wedstrijd tegen Mensur Suljovic. Gary Anderson kijkt gefrustreerd voor zich uit tijdens zijn wedstrijd tegen Mensur Suljovic. Foto: PDC/Lawrence Lustig

'Denk dat bijna alle kijkers hebben weggezapt'

Anderson werd er naarmate de wedstrijd vorderde niet vrolijker op. Op de belangrijke momenten nam Suljovic, die normaliter ook niet een van de snelste spelers is, wat extra tijd om zijn pijlen in het bord te gooien en dat kwam hem op hoongelach van Anderson te staan.

"Als het zo verder gaat, ben ik klaar met de sport. Dan ga ik wel golfen of iets dergelijks en wens ik iedereen hier veel plezier met alles. Dit wil ik niet nog een keer meemaken. Ik denk dat bijna alle kijkers hebben weggezapt. Ik had dat in elk geval wel gedaan."

"Ik wil gewoon lekker darten, niets meer. Als je dan een pak op je broek krijgt omdat je tegenstander duidelijk een klasse beter is, dan is dat helemaal prima. Maar niet deze onzin. Ik weet niet hoe, maar ik heb het gered en de focus kan op de volgende ronde."

Het is niet de eerste keer dat Anderson, die het in de vierde ronde opneemt tegen Devon Petersen of Jason Lowe, zich negatief uitlaat. De tweevoudig wereldkampioen vertelde onlangs nog dat darts darts niet meer is vanwege de mentale spelletjes die er worden gespeeld aan de oche.