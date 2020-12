Dirk van Duijvenbode denkt dat hij ondanks zijn goede spel niet in staat is om dit jaar al wereldkampioen darts te worden. De Zuid-Hollander vindt wel dat de vierde ronde niet het eindstation hoeft te zijn op dit WK in Londen.

"Mijn doel is om uiteindelijk wereldkampioen te worden, maar om eerlijk te zijn denk ik dat dat op dit moment nog te hoog gegrepen is voor mij. Ik sluit het echter ook niet helemaal uit als ik zo blijf gooien. De tegenstander zal wel heel erg zijn best moeten doen om van mij te winnen", zei Van Duijvenbode.

De geboren Katwijker, die pas voor de tweede keer meedoet aan het WK en in 2015 niet voorbij de eerste ronde kwam, speelde maandag in de derde ronde tegen Adam Hunt zijn beste wedstrijd van dit toernooi. Hij won met 4-0 en haalde een gemiddelde van 104,09 punten per drie pijlen, zijn hoogste ooit op televisie.

"Deze wedstrijd was veel spannender dan de score doet vermoeden. Ik gooide een paar hele goede 100+-finishes op het moment dat het moest en dat maakte het verschil. Ik had helemaal niet in de gaten dat ik op zo'n hoog gemiddelde stond te gooien. Het voelde oké, maar niet meer dan dat. Dat is een goed teken, want dat betekent dat er meer in de tank zit."

Dirk van Duijvenbode juicht tijdens zijn wedstrijd tegen Adam Hunt. Dirk van Duijvenbode juicht tijdens zijn wedstrijd tegen Adam Hunt. Foto: PDC/Lawrence Lustig

'Niveau op training is goed genoeg voor top acht'

Van Duijvenbode lijkt voorlopig geen last te hebben van het steeds hoger wordende verwachtingspatroon. Hij stuntte in de tweede ronde tegen Rob Cross en dat was na zijn finaleplaats op de World Grand Prix opnieuw het bewijs dat hij op korte termijn weleens zou kunnen aansluiten bij de wereldtop.

"Ik wil het maximale uit mijn carrière halen. Ik weet nog niet wat dat is. Het niveau dat ik in de training haal is goed genoeg voor de top acht van de wereld, waarschijnlijk wel hoger, maar je moet het allemaal laten zien op het podium, want anders heb je er helemaal niets aan. Mijn standaard zou 97 of 98 gemiddeld moeten zijn en dat is nog niet vaak gelukt op televisie."

Van Duijvenbode neemt het in de vierde ronde op tegen Glen Durrant. Die won afgelopen zomer de Premier League, maar kende een moeizame aanloop naar het WK omdat hij besmet raakte met het coronavirus en daar veel last van ondervond. Hij versloeg maandag met de nodige moeite Danny Baggish (4-2).

"Hij heeft de Premier League gewonnen, dus dan kan ik nooit de favoriet zijn. Ik verkeer in een goede vorm en we liggen misschien aardig dicht bij elkaar, maar hij zal altijd de favoriet zijn. Hij is gewoon een heel goede speler die al veel mooie dingen heeft gepresteerd. Ik ga er niet van uit dat hij bang voor mij is."