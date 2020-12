Vincent van der Voort kon maandag opvallend genoeg niet heel blij zijn met zijn verrassende zege op Nathan Aspinall (4-2) in de derde ronde van het WK darts in Londen. De Noord-Hollander baalde ervan dat hij na een ijzersterk begin ver terugzakte.

"Het is natuurlijk fantastisch dat ik heb gewonnen, maar het was niet veel vandaag. Ja, ik begon goed, maar na twee sets was het eigenlijk wel klaar. Ik had vanaf dat moment geen energie meer. Ik mag van geluk spreken dat ik ermee weg ben gekomen", zei een hoofdschuddende Van der Voort.

Van der Voort stond tegen Aspinall, die 21 plekken hoger staat op de wereldranglijst (27 om 6), in de eerste twee sets geen leg af en haalde in de eerste set een gemiddelde van liefst 115 punten per drie pijlen. Daarna zag hij zijn tegenstander terugkomen tot 2-2, maar trok hij alsnog aan het langste eind.

"Natuurlijk maakte ik me zorgen toen het 2-2 werd. Hij kwam terug door mijn fouten, niet omdat hij dat verdiende. Ik dacht na de tweede set: oh, dit gaat goed, ik kan wel een beetje relaxen. Dat kan je niet doen tegen Aspinall. Maar ik wist ook dat ik nog kansen zou krijgen, omdat hij niet in zijn beste vorm steekt."

Vincent van der Voort tijdens zijn partij tegen Nathan Aspinall. Vincent van der Voort tijdens zijn partij tegen Nathan Aspinall. Foto: ANP

'Ik ben de enige die er wat van durft te zeggen'

Van der Voort kon naar eigen zeggen geen goede voorbereiding draaien vanwege de kou in de ingooiruimte in het Alexandra Palace. Hij blies tijdens de wedstrijd vaak in zijn handen. Nadat hij zijn ongenoegen had uitgesproken beloofde de PDC hem iets te gaan doen aan de omstandigheden.

"Ik ging tijdens het ingooien op een gegeven moment even tien minuten zitten en toen ik mijn pijlen weer oppakte, waren die gewoon koud. Ik heb er zo'n warmhouddingetje op moeten leggen. Dat zegt genoeg. De PDC moet veel beter naar de spelers omkijken en niet of alles er wel goed uitziet op televisie."

"Heel veel andere spelers hebben er ook last van gehad, maar ik ben waarschijnlijk de enige die er wat van durft te zeggen. De rest houdt allemaal de mond dicht omdat ze bang zijn dat ze anders geen uitnodiging krijgen voor de Premier League. Nou, dat boeit me vrij weinig. Ik zeg gewoon wat ik vind."

Van der Voort neemt het in de vierde ronde op tegen Daryl Gurney of Chris Dobey. Hij is van plan om het in de aanloop naar dat duel anders aan te pakken, om ervoor te zorgen dat hij het hoge niveau van de openingsfase tegen Aspinall dan wel weet vast te houden.

"Ik moet meer doen. Als ik thuis ben, dan ben ik altijd bezig. Nu heb ik acht dagen letterlijk niks gedaan omdat we zaten opgesloten in het hotel. Na een paar dagen ben ik achterstevoren gaan liggen op mijn bed om te kijken hoe mijn kamer er dan uitzag. Dan verveel je je dus. Ik ga ervoor zorgen dat ik de volgende keer meer energie heb."