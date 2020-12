Dirk van Duijvenbode heeft zich maandag op overtuigende wijze geplaatst voor de vierde ronde van het WK darts in Londen. De Zuid-Hollander won in de derde ronde met 4-0 van Adam Hunt.

Van Duijvenbode maakte een geconcentreerde indruk tegen Hunt, die 33 plekken lager dan hem staat op de wereldranglijst (43 om 76). Hij liet zich niet van de wijs brengen door een sterke start van de Engelsman en kwam uit op een gemiddelde van 104 punten per drie pijlen.

In de eerste set kwam Van Duijvenbode tot twee keer toe op een break achterstand, omdat Hunt in de openingsleg een 145 uitgooide en hijzelf in de derde leg twee pijlen op de dubbel miste. Van Duijvenbode knokte zich echter terug (mede door een 170-finish in de tweede leg) en pakte alsnog de set.

Daarna stoomde Van Duijvenbode overtuigend door. Hij trok de tweede set naar zich toe met een 120-finish bij 2-1 en maakte in de derde set een 0-2-achterstand ongedaan door een 114-finish bij 2-2, waarna het binnenhalen van de vierde set geen probleem opleverde.

Van Duijvenbode, die in de tweede ronde stuntte tegen Rob Cross, neemt het in de vierde ronde op tegen Glen Durrant of Danny Baggish. Hij is een van de revelaties van dit jaar door zijn finaleplaats op de World Grand Prix. Het is pas zijn tweede deelname aan een WK, in 2015 kwam hij niet voorbij de eerste ronde.

Na Michael van Gerwen (4-0 tegen Ricky Evans) is Van Duijvenbode de tweede Nederlander in de vierde ronde. Vincent van der Voort (maandagmiddag tegen Nathan Aspinall) en Danny Noppert (dinsdagavond tegen Dave Chisnall) kunnen daar nog bijkomen.