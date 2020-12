Vincent van der Voort en Dirk van Duijvenbode hebben zich maandag geplaatst voor de vierde ronde van het WK darts in Londen. De Noord-Hollander verraste in de derde ronde Nathan Aspinall (4-2) en de Zuid-Hollander overtuigde tegen Adam Hunt (4-0).

Van der Voort begon voortvarend aan de wedstrijd tegen Aspinall, die 21 plekken hoger staat op de wereldranglijst (27 om 6). Hij stond mede dankzij drie 100+ finishes in de eerste twee sets geen enkele leg af en haalde in de eerste set een gemiddelde van liefst 115 punten per drie pijlen.

Dat niveau wist Van der Voort niet vast te houden. Hij zakte vanaf de derde set terug naar een gemiddelde van rond de 95. Daardoor zag hij de steeds beter spelende Aspinall terugkomen tot 2-2 in sets, waarna Van der Voort het uit zijn handen leek te gaan glippen.

Aspinall slaagde er echter niet in om door te drukken en begon behoorlijk wat dubbels te missen. Van der Voort profiteerde daar dankbaar van. Zonder te overtuigen brak hij Aspinall in de vijfde set twee keer en had hij in de zesde set voldoende aan één break.

Van der Voort neemt het in de vierde ronde op tegen Daryl Gurney of Chris Dobey. Hij zit voor de zevende keer bij de laatste zestien op het WK. Zijn beste prestatie is het bereiken van de kwartfinales, wat hem in 2011 en 2015 lukte. Hij heeft dit jaar weer de weg omhoog ingezet na een aantal moeizame jaren.

Dirk van Duijvenbode overtuigde tegen Adam Hunt. Dirk van Duijvenbode overtuigde tegen Adam Hunt. Foto: ANP

Van Duijvenbode toont goede vorm

Van Duijvenbode maakte eerder op maandag over de hele partij een sterke indruk tegen Hunt, die 33 plekken lager staat op de wereldranglijst (43 om 76). Hij liet zich niet van de wijs brengen door een sterke start van de Engelsman en kwam uit op een gemiddelde van 104, tegenover 97 van Hunt.

In de eerste set kwam Van Duijvenbode twee keer op een break achterstand, omdat Hunt in de openingsleg 145 uitgooide en hijzelf in de derde leg twee pijlen op de dubbel miste. Van Duijvenbode knokte zich echter terug (mede door een 170-finish in de tweede leg) en pakte alsnog de set.

Daarna stoomde hij overtuigend door. De 's-Gravenzander trok de tweede set naar zich toe met een 120-finish bij 2-1 en maakte in de derde set een 0-2-achterstand ongedaan door een 114-finish bij 2-2, waarna het binnenhalen van de vierde set geen probleem opleverde.

Van Duijvenbode, die in de tweede ronde stuntte tegen Rob Cross, treft in de vierde ronde Glen Durrant of Danny Baggish. Het is pas zijn tweede WK-deelname; in 2015 kwam hij niet voorbij de eerste ronde. Hij is een van de revelaties van dit jaar door zijn finaleplaats op de World Grand Prix.

Al drie Nederlanders in vierde ronde

Er zijn al drie Nederlanders verzekerd van de vierde ronde. Michael van Gerwen won zondag in de derde ronde al met 4-0 van Ricky Evans. Danny Noppert (dinsdagavond tegen Dave Chisnall) kan zich daar nog bijvoegen. Jermaine Wattimena redde het in de derde ronde niet tegen Dimitri Van den Bergh (0-4).

José de Sousa kan zijn imponerende jaar niet bekronen met de wereldtitel. De winnaar van de Grand Slam of Darts, die gold als een serieuze kanshebber, werd maandag uitgeschakeld door een harde nederlaag in een hoogstaand duel met Mervyn King: 0-4. Beide spelers gooiden een gemiddelde van 103.