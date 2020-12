Peter Wright weigerde zondag op zoek te gaan naar excuses voor zijn verrassende uitschakeling in de derde ronde van het WK darts in Londen. De titelverdediger zag zijn wisselvallige optreden na een thriller afgestraft worden door de Duitser Gabriel Clemens (3-4).

"Ik ga niet op zoek naar excuses. Natuurlijk was het heel anders dan tijdens mijn eersterondepartij toen er nog publiek welkom was, maar ik voelde me juist zo comfortabel op het podium. Het voelde alsof ik thuis aan het gooien was", zei Wright in een korte reactie.

Wright noteerde weliswaar een prima gemiddelde van 102 punten per drie pijlen, maar hij miste ook heel veel dubbels. Hij slaagde er daardoor niet in om door te drukken na de winst van de eerste set en verspeelde een 2-0-voorsprong bij 2-2 in sets.

"Alle credits voor Gabriel. Hij bleef eigenlijk de hele tijd een hoog niveau houden en als dat even niet zo was, dan strafte ik dat niet af. Ik heb zeker mijn kansen gehad, maar heb ze niet benut. Ik lig eruit, ik heb gefaald, maar ik kom zeker terug."

Gabriel Clemens is overmand door emoties na zijn stunt tegen Peter Wright. Gabriel Clemens is overmand door emoties na zijn stunt tegen Peter Wright. Foto: ANP

Clemens: 'Hoogtepunt van mijn carrière'

Clemens kon vanzelfsprekend zijn geluk niet op met de zege op Wright. De nummer 31 van de wereld, die het in de vierde ronde opneemt tegen de Pool Krzysztof Ratajski, is de eerste Duitser ooit bij de laatste zestien op het WK van de PDC.

"Dit is tot dusver het hoogtepunt van mijn carrière. Dit is voor mij geweldig, maar ook voor het Duitse darts. Ik heb gewoon de wereldkampioen verslagen. Hier droom je van als kleine jongen. Ik heb er verder eigenlijk geen woorden voor."

"Ik was van tevoren al vol vertrouwen omdat ik weet dat ik met mijn A-game van elke speler kan winnen, maar ik moet toegeven dat ik heel erg nerveus was in de beslissende leg. Gelukkig ben ik erdoorheen gekomen. Hopelijk kan ik dit ook laten zien tegen Krzysztof."

Wright kan door zijn uitschakeling niet meer de nummer één-positie overnemen van Michael van Gerwen. Hij had daarvoor minimaal hetzelfde moeten presteren als de Brabander, maar Van Gerwen plaatste zich zondag wel voor de vierde ronde door een 4-0-zege op Ricky Evans.