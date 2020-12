Michael van Gerwen denkt niet dat iemand hem van de wereldtitel darts kan afhouden als hij het hoge niveau van zijn eerste twee wedstrijden vasthoudt in het vervolg van dit WK in Londen. De Brabantse nummer één van de wereld imponeerde zondag ook in de derde ronde tegen Ricky Evans (4-0).

Van Gerwen noteerde in de razendsnelle partij tegen Evans (binnen 28 minuten was het al klaar) een gemiddelde van 106 punten per drie pijlen. Daarmee deed hij het ongeveer even goed als in de tweede ronde tegen Ryan Murray, toen hij een gemiddelde van 108 haalde. Niemand kwam daar op dit WK tot dusver bovenuit.

"Als ik zo blijf spelen, dan ben ik niet te stoppen, maar dat moet ik nog wel even doen. Iedereen weet echter ook wel dat als ik er lekker in zit, ik niet opeens terugzak naar een gemiddelde van 88 of zo. Dat overkwam me wel in de Premier League, maar dat gaat nu niet gebeuren", zei Van Gerwen in het Alexandra Palace.

"Als je kijkt naar alle WK's van pakweg de laatste vijftien jaar, dan zie je daarin ook een trend. Als bijvoorbeeld Phil Taylor aan een WK begon met een gemiddelde van 102, dan wist je dat hij in zijn daaropvolgende wedstrijden niet onder de 100 zou komen. Daar vertrouwde hij op en dat doe ik ook."

Michael van Gerwen imponeerde in de derde ronde van het WK. Michael van Gerwen imponeerde in de derde ronde van het WK. Foto: ANP

'Wright praat in elk interview nonsens'

Voor Van Gerwen ziet de wereld er heel anders uit ten opzichte van afgelopen zomer. Destijds verkeerde hij in een zware vormcrisis, met als dieptepunt dat hij zich voor het eerst niet wist te plaatsen voor de play-offs van de Premier League. Hij toonde de voorbije maand verbetering en veroverde de titel op de laatste major voor het WK, de Players Championship Finals.

"Een paar maanden geleden zag het er allemaal anders uit, maar dat wil niet zeggen dat ik er toen niets meer van kon. Het viel allemaal net niet goed, het vertrouwen was er niet 100 procent. Dat is er nu wel. Wedstrijden winnen is het beste medicijn en dat heb ik de laatste tijd veel gedaan."

Van Gerwen reageerde ook nog op de verrassende uitschakeling van Peter Wright eerder op zondag. De titelverdediger moest in een thriller zijn meerdere erkennen in Gabriel Clemens en kan daardoor op dit WK niet de nummer één-positie op de wereldranglijst afpakken van Van Gerwen.

"Peter zei voorafgaand aan dit toernooi dat ik geen kans maak op de wereldtitel, maar hij praat in elk interview nonsens. Hij heeft nooit zinnige teksten. Hij is een fenomenale speler en heeft dat helemaal niet nodig. Als je zoveel onzin uitkraamt, dan gebeuren dit soort dingen. Ik had hem liever zelf uitgeschakeld, maar zo is het ook prima. De avond kon niet beter verlopen."