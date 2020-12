Michael van Gerwen blijft vooralsnog indruk maken op het WK darts in Londen. De Brabantse nummer één van de wereld haalde ook in de derde ronde een imponerend gemiddelde en won met 4-0 van Ricky Evans.

Van Gerwen en Evans maakten er door het gigantisch hoge tempo waarmee ze gooien een spektakelstuk van. 'Mighty Mike' noteerde een gemiddelde van 106 punten per drie pijlen (twee punten lager dan in de eerste ronde tegen Ryan Murray, en ook 'Rapid Ricky' deed het voor zijn doen geweldig met 100 punten.

Van Gerwen neemt het in de vierde ronde op tegen Joe Cullen. Die Engelsman was eerder op zondagavond in een thriller met 4-3 te sterk voor Jonny Clayton.