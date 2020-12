Michael van Gerwen blijft vooralsnog indruk maken op het WK darts in Londen. De Brabantse nummer één van de wereld haalde ook in de derde ronde een imponerend gemiddelde en won binnen 28 minuten met 4-0 van Ricky Evans.

Van Gerwen en Evans maakten er door het gigantisch hoge tempo waarmee ze gooien een spektakelstuk van. 'Mighty Mike' noteerde een gemiddelde van 106 punten per drie pijlen (hij raakte op een geven moment twaalf keer op rij de triple 19), en ook 'Rapid Ricky' deed het voor zijn doen geweldig met 100 punten.

Van meet af aan was Van Gerwen ontzettend scherp tegen Evans, die hij vorig jaar ook met 4-0 versloeg in de derde ronde van het WK. Hij pakte de eerste set af van Evans dankzij een tiendarter bij 1-1 en een 98-finish in de daaropvolgende leg terwijl Evans stond te wachten op dubbel 7.

Van Gerwen leek de tweede set wel in te moeten leveren. Hij werd gebroken bij 1-1, maar trok daarna alsnog de set naar zich toe mede door een sublieme 150-finish in de vierde leg. Dat bleek de genadeklap voor Evans. Van Gerwen werd in de derde en vierde set nog wel een keer gebroken, maar raakte daarvan niet in de war.

Van Gerwen in vierde ronde tegen Cullen

Van Gerwen, die in de eerste ronde tegen Ryan Murray (3-1) een gemiddelde noteerde van 108 punten, neemt het in de vierde ronde op tegen Joe Cullen. Die Engelsman was eerder op zondagavond in een thriller met 4-3 te sterk voor Jonny Clayton.

Eerder op zondagavond zag Van Gerwen in de persoon van Peter Wright een concurrent wegvallen voor de wereldtitel. De Schotse titelverdediger verloor in ook al een thriller verrassend met 3-4 van de Duitser Gabriel Clemens.

Van Gerwen kan de nummer één-positie op de wereldranglijst niet kwijtraken aan Wright, die één ronde verder moest komen dan hem op dit WK. Gerwyn Price kan nog wel de nieuwe nummer één worden, maar moet dan wereldkampioen worden.

Van Gerwen is de eerste Nederlander die zich heeft geplaatst voor de vierde ronde. Jermaine Wattimena strandde zondagmiddag tegen Dimitri Van den Bergh (0-4). Dirk van Duijvenbode, Vincent van der Voort en Danny Noppert komen nog in actie in de derde ronde.