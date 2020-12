Titelverdediger Peter Wright is zondag verrassend uitgeschakeld in de derde ronde van het WK darts in Londen. De Schot moest in een thriller zijn meerdere erkennen in de Duitser Gabriel Clemens: 3-4.

Wright won nog overtuigend de eerste set, maar daarna leek het volledig mis te gaan. Hij miste opeens ontzettend veel dubbels en pakte daardoor slechts één van de daaropvolgende acht legs en had geluk dat Clemens bij een 2-0-voorsprong in de derde set twee setdarts liet liggen.

Op dat moment liet Wright wel zijn klasse zien. Hij trok de derde set alsnog naar zich toe met fraaie finishes (98 en 120) in de laatste twee legs, maar verspeelde in de vijfde set uit het niets een 2-0-voorsprong (124-finish Clemens bij 2-2), waardoor hij toch weer op achterstand kwam.

Wright, die net als Clemens telkens rond een gemiddelde van 100 punten per drie pijlen zat, forceerde nog wel een zevende set, maar daarin miste hij bij 1-1 twee pijlen op een break, waarna Clemens in de beslissende vijfde leg die hij zelf begon zijn zenuwen onder controle hield en voor de grootste stunt op dit WK zorgde.

Wright mogelijk nog wel nummer één

De vijftigjarige Wright werd vorig jaar voor het eerst wereldkampioen door in de finale te winnen van Michael van Gerwen. Hij beleefde een wisselvallig jaar. Hij veroverde de titel op het EK en The Masters, maar strandde al snel op de World Matchplay, World Grand Prix en Grand Slam of Darts.

Van Gerwen neemt het op dit moment op tegen Ricky Evans. Mocht de Brabander verliezen dan raakt hij zijn nummer één-positie op de wereldranglijst kwijt aan Wright en als hij wint dan moet hij alleen nog hopen dat Gerwyn Price, die maandagavond speelt tegen Brendan Dolan, geen wereldkampioen wordt.

Als Van Gerwen zich niet verslikt in Evans, dan stuit hij in de vierde ronde op Joe Cullen. De Engelsman was eerder op zondagavond na een spektakelstuk met 4-3 te sterk voor Jonny Clayton. Hij gooide in de vijfde leg van de zevende set op schitterende wijze 100 uit met twee keer tops.