Dirk van Duijvenbode is vol vertrouwen na zijn stunt dinsdag tegen Rob Cross in de tweede ronde van het WK darts in Londen. De Zuid-Hollandse revelatie van dit jaar hoopt dat hij zijn goede vorm nog een tijdje kan vasthouden en voor een echte sensatie kan zorgen in het Alexandra Palace.

Van Duijvenbode reageert op kenmerkende wijze als hem wordt gevraagd of hij doorheeft wat hij met zijn zege op Cross heeft losgemaakt in Nederland. "Dat weet ik niet, dat kan jij me beter vertellen want je komt daar net vandaan." Het is Van Duijvenbode ten voeten uit. Druk op het podium en af en toe broodnuchter in zijn interviews.

Of zoals hij het zelf omschrijft: "Bij mij merk je meteen of ik je mag of niet. Ik ben altijd eerlijk. Ik kan daardoor heel bot overkomen, maar je zal bij mij niet een gelogen antwoord krijgen. Mijn vriendin vraagt altijd aan mij wat ik van haar kleding vind. Dan zeg ik weleens: het ziet er niet uit, ik zou het niet kopen. Bij mij is het what you see is what you get."

Van Duijvenbode is door zijn manier van doen mateloos populair geworden bij de dartsfans. Met het opkomen met een hardcorenummer en het werk als administratief medewerker in een auberginekwekerij - waaraan hij met grote regelmaat aan refereert en sinds kort de bijnaam 'Aubergenius' te danken heeft - is hij een soort van cultheld geworden.

"Als je jezelf een cultheld gaat noemen, dan ben je een engnek, dus dat ga ik zeker niet doen. Maar ja, ik heb dit WK belachelijk veel reacties gekregen. Volgens mij heb ik nog geen kwart ervan gelezen. Dat kost zoveel energie. Dat ga ik pas doen na het WK. Het aantal volgers op Instagram gaat nu in elk geval wel een stukje harder."

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om een opkomst van Dirk van Duijvenbode te bekijken op dit WK.

'Normaal ben ik veel uitbundiger bij mijn opkomst'

Wie denkt dat Van Duijvenbode zich helemaal laat gaan tijdens zijn opkomst, heeft het mis. "Doordat er geen publiek welkom is, krijg ik nog geen 20 procent van de adrenaline die ik normaal krijg. Ze draaien goede muziek, maar heel veel meer emotie heb ik er niet bij. Ik doe niet zo heel uitbundig. Normaal ben ik veel uitbundiger, maar dat kan niet in een lege zaal. Dan wordt het allemaal een beetje nep."

Tot dit jaar weigerde Sky Sports bij de toernooien die zij uitzenden hardcore te draaien, waardoor Van Duijvenbode vaak met een ander nummer moest opkomen. "Ik heb er nooit echt naar gevraagd, want als je verliest, wordt dat als een excuus gezien. Ik heb er wel voor gezorgd dat het dit jaar wel zou gebeuren op de televisietoernooien. Dat kostte wel wat moeite. DJ Typhoon moest wat aanpassingen doen, maar hij werkte goed mee."

Van Duijvenbode maakt een goede kans om ook door te stoten naar de vierde ronde. Hij neemt het maandagmiddag in de derde ronde op tegen Adam Hunt, die in de tweede ronde verrassend te sterk was voor Jamie Hughes. Van Duijvenbode, die in oktober de finale haalde van de World Grand Prix, staat 33 plekken hoger op de wereldranglijst dan de Engelsman (43 om 76).

"Op basis van de laatste maanden ben ik de favoriet, maar we zullen elkaar niet veel ontlopen. Mijn spel is op dit moment goed genoeg om heel veel mensen te verslaan. De mensen zullen ongetwijfeld ook verwachten dat ik Hunt opzij zet, maar de druk van buitenaf is niet groter dan de druk die ik mezelf opleg. Het WK is voor mij nog niet geslaagd. Het doel is minimaal de kwartfinales."

Van Duijvenbode is de derde Nederlander die in actie komt in de derde ronde. Michael van Gerwen won zondag met 4-0 van Ricky Evans en Jermaine Wattimena verloor met 0-4 van Dimitri van den Bergh. Vincent van der Voort (maandagmiddag tegen Nathan Aspinall) en Danny Noppert (dinsdagmiddag tegen Dave Chisnall) verschijnen ook nog aan de oche.