Jermaine Wattimena baalde zondag stevig van zichzelf na de harde 0-4-nederlaag tegen Dimitri Van den Bergh in de derde ronde van het WK darts in Londen. De Gelderlander rekende zichzelf vooral het weggeven van de eerste set erg aan.

Wattimena gaf daarin de openingsleg cadeau doordat hij een single 15 gooide in plaats van 2 en vervolgens tot twee keer toe 3 niet wist uit te gooien. Hij brak wel meteen terug, maar liet zich in de derde leg opnieuw breken en miste in de vierde leg een pijl op de dubbel.

"Ik verprutste het gewoon in de eerste set. Dat ging echt helemaal nergens over. Ik wil niet zeggen dat ik anders had gewonnen, maar dan had ik er zeker weten meer een wedstrijd van gemaakt. Ik ben 100 procent teleurgesteld in mezelf", zei Wattimena in het Alexandra Palace.

"Ik was na de eerste set één brok frustratie. Ik probeerde mezelf de hele tijd op te peppen, maar op een gegeven moment lukte dat niet meer, omdat in mijn achterhoofd bleef hangen dat ik die eerste set had moeten pakken. Ik wilde juist het positieve daaruit halen, omdat ik goed stond te spelen, maar nee...".

Jermaine Wattimena kijkt bedenkelijk tijdens zijn wedstrijd tegen Dimitri Van den Bergh. (Foto: ANP)

Wattimena krijgt suggestie voor mental coach

Wattimena, die pas één keer de kwartfinales van een major haalde, kreeg voor de camera van RTL 7 de suggestie om een mental coach in te schakelen, maar daar wilde hij zo kort na de uitschakeling niet uitgebreid op ingaan.

"Geen idee of dat wat is voor mij, het zou kunnen dat een mental coach mij over een bepaald punt heen helpt. Ik ga er over nadenken, dankjewel voor het advies. Ik moet het probleem bij mezelf zoeken en kijken wat ik er aan kan doen", aldus de nummer 24 van de wereld.

"Ik ga er in elk geval aan werken. We zullen zien wat de toekomst brengt. Nog niet alles is voorbij. Er liggen nog genoeg mogelijkheden voor mij, ik heb nog altijd het gevoel dat er meer in zit. Ik geef niet op zolang ik een Tour-kaart heb."