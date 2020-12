Leg Van Gerwen! 2-0 (3-0)



Van Gerwen lijkt gewoon niet te kunnen missen. Ook dubbel 10 is raak voor de nummer รฉรฉn van de wereld, die zijn oude vorm weer helemaal te pakken lijkt te hebben. Het is dat Evans nu slachtoffer is van de dadendrang van Van Gerwen, maar ieder ander had vanavond eveneens kansloos verloren van de ontketende Van Gerwen.