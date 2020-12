Jermaine Wattimena heeft zondag niet kunnen stunten in de derde ronde van het WK darts in Londen. De Gelderlander was niet opgewassen tegen Dimitri Van den Bergh: 0-4.

Wattimena mocht zichzelf vooral het verlies van de eerste set kwalijk nemen. Hij gaf daarin de openingsleg cadeau doordat hij een single 15 gooide in plaats van 2 en vervolgens tot twee keer toe 3 niet wist uit te gooien. Hij brak wel meteen terug, maar liet zich in de derde leg opnieuw breken en miste in de vierde leg een pijl op de dubbel.

De gefrustreerde Wattimena hield in de tweede set wel zijn eigen legs, maar kreeg geen kans om de steeds beter spelende Van den Bergh te breken en pakte alleen in de derde set nog een leg. Hij kwam uit op een gemiddelde van 89 punten per drie pijlen, tegenover de 96 van Van den Bergh, die dit jaar zijn doorbraak beleefde met de winst van de World Matchplay.

Wattimena haalde nog nooit de laatste zestien op een WK. De nummer 24 van de wereld strandde in 2018 en 2019 eveneens bij de laatste 32. Van den Bergh stond in 2018 al eens in de kwartfinales. De Belg komt in de vierde ronde mogelijk wederom een Nederlander tegen, maar dan moet Danny Noppert dinsdagmiddag wel zien te winnen van Dave Chisnall.

Ratajski voor het eerst bij laatste zestien

Krzysztof Ratajski bereikte eerder op zondag voor het eerst de laatste zestien. De Pool boekte een indrukwekkende 4-0-zege op oud-finalist Simon Whitlock. Ratajski neemt het in de vierde ronde mogelijk op tegen titelverdediger Peter Wight, die dinsdagmiddag Gabriel Clemens treft in de derde ronde.

Kim Huybrechts slaagde er niet in om zich te plaatsen voor de vierde ronde. De opgeleefde Belg, die in de tweede ronde na een spektakelstuk verrassend te sterk was voor Ian White, ging met 2-4 onderuit tegen Ryan Searle, de bedwinger van Jeffrey de Zwaan in de tweede ronde.

Door de uitschakeling van Wattimena zitten er nog vier Nederlanders in het toernooi. Michael van Gerwen (zondagavond tegen Rickey Evans), Dirk van Duijvenbode (maandagmiddag tegen Adam Hunt), Vincent van der Voort (maandagmiddag tegen Nathan Aspinall) en dus Noppert komen later in actie in de derde ronde.