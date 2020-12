Het WK darts in Londen gaat zondag verder met de derde ronde, waarvoor vijf Nederlanders zich hebben geplaatst. Het is voor de zevende keer in de geschiedenis van het wereldkampioenschap van de PDC dat er zo veel spelers uit Nederland de laatste 32 bereikten.

Er deden tien Nederlanders mee aan dit WK. Michael van Gerwen, Danny Noppert, Jermaine Wattimena, Vincent van der Voort en Dirk van Duijvenbode zijn nog actief. Jeffrey de Zwaan, Ron Meulenkamp, Niels Zonneveld, Derk Telnekes en Maik Kuivenhoven zijn al uitgeschakeld.

Ook in 2008, 2012, 2015 en 2018 zaten er vijf Nederlanders bij de laatste 32. In 2009 en 2016 waren dat er zelfs zes, het hoogste ooit op het WK van de PDC. In de afgelopen tien jaar zaten er altijd minimaal twee Nederlanders bij de laatste 32.

Overigens is dat aantal niet een record voor een WK. In 2012 en 2014 haalden liefst twaalf Nederlanders de laatste 32 op het WK van de rivaliserende dartsbond BDO, die eerder dit jaar na 47 jaar vanwege financiële problemen ophield te bestaan.

Nederlanders bij laatste 32 op WK van PDC: 2021: 5

2020: 3

2019: 4

2018: 5

2017: 4

2016: 6

2015: 5

2014: 3

2013: 4

2012: 5

Mogelijk evenaring van record bij laatste zestien

Mochten Van Gerwen, Noppert, Wattimena, Van der Voort én Van Duijvenbode doorstoten naar de vierde ronde, dan betekent dat een evenaring van het record uit 2016 van vijf Nederlanders bij de laatste zestien op het WK van de PDC. In 2009, 2015 en 2017 waren dat er vier.

Van Gerwen (tegen Ricky Evans) en Wattimena (tegen Dimitri Van den Bergh) komen zondag in actie, Van der Voort (tegen Nathan Aspinall) en Van Duijvenbode (tegen Adam Hunt) op maandag en Noppert (tegen Dave Chisnall) dinsdag.

Vrijwel alle favorieten zijn nog in de race voor de wereldtitel. Wel zijn Michael Smith en Rob Cross, de nummers vier en vijf van de wereld, al gestrand en werd er ook al afscheid genomen van Ian White, de mondiale nummer tien.