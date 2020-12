Voor de vijf Nederlanders die nog actief zijn op het WK darts in Londen was het op zijn zachtst gezegd een aparte voorbereiding op het tweede deel van het toernooi. Ze konden vanwege de coronamaatregelen niet afreizen naar Nederland, waardoor ze Kerst moesten vieren in een hotel in de Engelse hoofdstad.

Michael van Gerwen zette vrijdagavond op Eerste Kerstdag het raam van zijn hotelkamer maar een stukje open om te voorkomen dat het alarm af zou gaan. Op de vensterbank was hij vlees en wat groentes aan het klaarmaken op een bakplaat. Hij had Vincent van der Voort en Dirk van Duijvenbode uitgenodigd voor een speciaal kerstmaal.

De Nederlanders hadden liever thuis gezeten met Kerst, maar dat bleek vorige week zondag onmogelijk toen al het vlieg-, trein- en bootverkeer vanuit Groot-Brittannië werd stopgezet. Van Gerwen ging zaterdagavond na zijn zege in de tweede ronde nog richting Vlijmen, maar keerde al snel terug naar Londen omdat hij bang was dat hij anders Engeland niet meer in zou komen.

"Dit is het belangrijkste toernooi van het jaar", zegt Van Gerwen. "Hier wil je goed zijn en iets opofferen zoals het laten voorbij gaan van Kerst met de familie hoort bij het leven van een topsporter. Dit was de eerste Kerst van mijn zoontje, dus dat maakt het wel iets anders, maar je kan daar verder toch niets aan doen."

"Ik zit dit jaar vast in mijn hotelkamer, maar gelukkig heb ik genoeg ruimte. Vincent heeft de kamer naast mij en we hebben een deur die beide ruimtes met elkaar verbindt, dus we brengen veel tijd met elkaar door. Dat maakt het allemaal iets makkelijker. We hebben de afgelopen dagen vooral lekker veel getraind en voelen ons er klaar voor."

Van Duijvenbode: 'Heb me wel vermaakt'

De spelers, stafleden van de PDC en de pers zitten in hetzelfde hotel in Londen, waardoor er een 'semi-bubbel' is gecreëerd. De spelers mogen bij een negatieve coronatest, waarvan de laatste zaterdag was, het hotel verlaten voor een korte wandeling. In het hotel kunnen de spelers die nog niet zijn uitgeschakeld in een aparte kamer omstebeurt een uurtje gooien.

"Ik heb mijn PlayStation, iPad en wat dingen voor het werk meegenomen, dus ik heb me deze week wel vermaakt", aldus Van Duijvenbode, die werkzaam is als administratief medewerker op een auberginekwekerij. "Er waren een paar Nederlanders die na hun nederlaag niet weg konden, dus daar hebben we ook nog even mee gekaart."

"Ik vond het in mentaal opzicht niet moeilijk om met deze situatie om te gaan. Sinds oktober ben ik vaker weggeweest dan niet, dus dan wen je er op een gegeven moment wel aan. Bovendien kan ik prima alleen zijn. Ik hang altijd een dartbord in mijn hotelkamer op, dus ik heb aardig wat trainingssessies kunnen afwerken."

Naast Van Gerwen, Van der Voort en Van Duijvenbode staan Danny Noppert en Jermaine Wattimena in de derde ronde. Van Gerwen (tegen Ricky Evans) en Wattimena (tegen Dimitri Van den Bergh) komen zondag in actie, Van der Voort (tegen Nathan Aspinall) en Van Duijvenbode (tegen Adam Hunt) op maandag en Noppert (tegen Dave Chisnall) op dinsdag.