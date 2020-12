Jermaine Wattimena heeft zich woensdag als vijfde Nederlander geplaatst voor de derde ronde van het WK darts. De 32-jarige Westervoorter was in zijn openingspartij in Londen met 3-1 te sterk voor de Engelsman Nick Kenny. Voor Michael Smith viel het doek meteen.

Wattimena begon goed aan zijn partij en gaf in de eerste set slechts één leg weg. In het tweede bedrijf nam 'The Machine Gun' meteen een break voorsprong, maar daarna miste hij behoorlijk wat dubbels. Kenny sloeg wel toe en bracht de stand weer in evenwicht.

Wattimena, die in de eerste ronde een bye had, herstelde zich in de derde set met onder meer een indrukwekkende finish van 156. Daarna gunde de Nederlander zijn opponent nog één leg en besliste hij de partij met dubbel twee.

In de derde ronde staat Wattimena, die tegen Kenny een gemiddelde van 96,58 per drie pijlen gooide, voor een lastige klus. De nummer 24 van de wereld neemt het dan op tegen de als negende geplaatste Belg Dimitri Van den Bergh.

Het is de tweede keer dat Wattimena de derde ronde van het WK bereikt. Twee jaar geleden kwam hij ook zo ver en moest hij vervolgens zijn meerdere erkennen in Gary Anderson.

Michael van Gerwen, Dirk van Duijvenbode, Danny Noppert en Vincent van der Voort drongen eerder al door tot de derde ronde, waardoor er dus nog vijf Nederlanders in het toernooi zitten. Vorig jaar waren er met Van Gerwen, Noppert en Jeffrey de Zwaan nog drie Nederlanders actief in de derde ronde.

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet om de beslissende leg te bekijken.

Smith laat zich verrassen door Lowe

Smith werd al in de tweede ronde uitgeschakeld. De nummer vier van de wereld, die in de openingsronde een bye had, ging zeer verrassend onderuit tegen Jason Lowe: 1-3.

Smith haalde twee jaar geleden nog de finale van het WK, waarin hij werd verslagen door Van Gerwen. Vorig jaar strandde 'Bully Boy' eveneens in de tweede ronde. Toen liet hij zich verrassen door Luke Woodhouse.

Eerder op de avond bereikte Dave Chisnall wel de derde ronde. De nummer acht van de plaatsingslijst versloeg Keegan Brown met 3-1 en is de volgende tegenstander van Noppert. De Fries rekende dinsdag af met de Zuid-Afrikaan Cameron Carolissen (3-1).

Ook Nathan Aspinall drong door tot de derde ronde. De nummer zes van de wereld knokte zich tegen Scott Waites terug van een 0-2-achterstand en won met 3-2. Vincent van der Voort is de volgende tegenstander van Aspinall.