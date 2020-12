Danny Noppert bereikte dinsdag weliswaar de derde ronde van het WK darts in Londen, maar was na afloop allesbehalve tevreden met de manier waarop dat gebeurde. Met een gemiddelde van 80,5 met drie pijlen noteerde hij een van zijn slechtste scores ooit op een groot podium.

"Ik weet ook niet wat me overkomt, ik stond gewoon te gooien als een krant", concludeerde hij na zijn 3-1-overwinning op de Zuid-Afrikaanse debutant Cameron Carolissen bij RTL 7. "Ik had net zo goed met een pannenkoek naar het bord kunnen mikken."

Noppert verloor de eerste set met een moyenne van slechts 69,11. Hij wist zich daarna nog wel enigszins te herstellen en zelfs de overwinning uit het vuur te slepen, al was dat ook te danken aan de povere tegenstand die de onervaren Carolissen bood.

"Voor mijn gevoel was het zeer slecht, al ben ik wel blij met de overwinning", oordeelde de 29-jarige Noppert. "Ik moet deze partij maar snel vergeten en weer door. Al moet het echt 100 procent beter."

Naar een oorzaak van zijn matige spel bij zijn eerste optreden van dit WK moet de nummer 25 van de plaatsingslijst gissen. "Ik snap er heel weinig van. Tijdens het ingooien en mijn trainingen thuis gaat het goed. Faalangst is het zeker niet, want ik heb er telkens veel zin in om te spelen."

Noppert, die in de eerste ronde een bye had, komt pas na de Kerst weer in actie. Hij speelt dan in de derde ronde tegen de winnaar van het Engelse onderonsje tussen de als achtste geplaatste Dave Chisnall en Keegan Brown.