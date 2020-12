Dirk van Duijvenbode heeft dinsdag voor een stunt gezorgd op het WK darts. De Zuid-Hollander versloeg in de tweede ronde oud-wereldkampioen Rob Cross met 3-2. Eerder op de avond rekende Danny Noppert na een belabberde start af met de Zuid-Afrikaan Cameron Carolissen: 3-1.

Van Duijvenbode verloor de eerste set tegen Cross weliswaar met 1-3, maar hij gooide daarin wel een gemiddelde van 104,84 per drie pijlen. Vervolgens trok 'Aubergenius' de stand gelijk door drie legs op rij te winnen.

In het derde bedrijf liet Van Duijvenbode een aantal kansen liggen om te breken, waarna Cross een 2-1-voorsprong in sets nam. De Nederlander raakte hierdoor niet van slag en dwong via drie gewonnen legs op rij een beslissende set af.

Daarin ging de strijd gelijk op, waardoor er een beslissende leg aan te pas moest komen. Cross, de nummer vijf van de wereldranglijst, verzuimde om 138 uit te gooien. Zijn opponent sloeg daarna wel toe met een fraaie finish van 99.

Van Duijvenbode, die tot een moyenne van 92,27 kwam, staat in de derde ronde tegenover de Engelsman Adam Hunt. De mondiale nummer 43 is bezig aan zijn tweede WK. Vijf jaar geleden werd hij bij zijn debuut uitgeschakeld door Raymond van Barneveld.

Danny Noppert viert zijn overwinning op Cameron Carolissen. Foto: ANP

Noppert na zwakke start naar derde ronde

Noppert begon dramatisch aan zijn partij tegen Carolissen, die in de openingsronde niet in actie hoefde te komen vanwege een positieve coronatest bij Martijn Kleermaker. 'Noppie' verloor de eerste drie legs en kwam in de eerste set niet verder dan een gemiddelde van slechts 69,11.

In het tweede bedrijf kwam de Nederlander met de schrik vrij. Hij verloor opnieuw twee legs, maar Carolissen verzuimde vervolgens dubbel zestien uit te gooien voor een 2-0-voorsprong in sets. Noppert sloeg wel toe en trok de stand gelijk door drie legs op rij te winnen.

De twee waren daarna behoorlijk aan elkaar gewaagd, maar Noppert trok aan het langste eind. De nummer 25 van de wereld, die een moyenne van 80,56 noteerde en 22 van zijn 31 dubbels miste, won de volgende sets beide met 3-2 en besliste de partij met dubbel tien.

In zijn volgende partij treft Noppert, die in de eerste ronde een bye had, de winnaar van het Engelse onderonsje tussen de als achtste geplaatste Dave Chisnall en Keegan Brown.

Naast Noppert en Van Duijvenbode zijn er nog drie Nederlanders actief in het toernooi. Michael van Gerwen en Vincent van der Voort plaatsten zich al voor de derde ronde en Jermaine Wattimena komt woensdag in actie in de tweede ronde.