Leg Van den Bergh! 2-1 (2-0)



Van den Bergh gooit zijn zesde 180 in het bord en komt op een score van 67. Via triple 17 heeft hij alleen dubbel 8 nog nodig en die heeft hij ook in één keer te pakken. De 26-jarige Belg heeft nog altijd een finishingspercentage van maar liefst 57,1 procent.