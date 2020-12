Simon Whitlock heeft zich dinsdag moeizaam geplaatst voor de derde ronde van het WK darts in Londen. De Australiër had een vijfde set nodig om zich te ontdoen van de Litouwer Darius Labanauskas (3-2).

De als achttiende geplaatste Whitlock had ondanks zijn sterke spel (hij noteerde een gemiddelde van 101 punten per drie pijlen) zijn handen vol aan Labanauskas. Hij won na het verlies van de eerste set de daaropvolgende twee sets en leek de klus te gaan klaren in de vierde set.

Daarin gooide Labanauskas echter bij 2-2 een formidabele 164-finish (de hoogste tot dusver van dit toernooi) terwijl Whitlock stond te wachten voor dubbel 18. In de vijfde set liet hij zien over voldoende mentale veerkracht te beschikken en pakte hij alle drie de legs.

Joe Cullen en Brendan Dolan bereikten eerder op dinsdag met wat minder moeite de derde ronde. De als zestiende geplaatste Engelsman versloeg zijn landgenoot Wayne Jones (3-0) en de als dertigste geplaatste Noord-Ier de Japanner Edward Foulkes (3-1).

Later op dinsdag neemt de als 21e geplaatste Engelsman en tweevoudig wereldkampioen Adrian Lewis het nog op tegen de Amerikaan Danny Baggish, die maandag te horen kreeg dat zijn broer een zware beroerte heeft gehad.

Dinsdagavond komen onder anderen de als 25e geplaatste Danny Noppert (tegen Cameron Carolissen) en Dirk van Duijvenbode (tegen Rob Cross) in actie. Woensdag staan de laatste tweederondepartijen op het programma. Daarna gaat het WK zondag verder met de derde ronde.